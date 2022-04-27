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Песков рассказал, могут ли обменять Медведчука на украинских военных

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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27 апреля, 15:03
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В Кремле не обсуждают вопрос об обмене кума Путина на украинских военных
Кремль не заинтересован в обмене
Кремль не заинтересован в обмене / Фото: Коллаж: Сегодня

Речи об обмене украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука на военнопленных не идет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают РИА Новости.

"Нет, об этом речи не ведется", – заявил Песков представителям СМИ, отвечая на вопрос, ведет ли Москва переговоры по вопросу обмена Медведчука на военнопленных.

Задержание Медведчука

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