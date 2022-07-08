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Песков уверен, что России еще есть кого отправлять умирать в Украину

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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8 июля, 19:15
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В Кремле пугают какими-то мифическими резервами
Резерва много, Кремль уже все подсчитал / Коллаж "Сегодня"
Резерва много, Кремль уже все подсчитал / Коллаж "Сегодня"

Представители Кремля продолжают рассказывать сказки, что они ведут войну в Украине в расслабленном состоянии и еще даже не бросали на украинский фронт все резервы, на чем настаивают западные разведки. Нынче пресс-секретарь международного преступника Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что оккупационные войска не на полную мощность используют свой потенциал.

Слова Пескова передают российские пропагандистские СМИ.

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Что известно

"Глава государства апеллировал к тем заявлениям, которые звучат из западных стран, из Киева, о том, что Киев будет на поле боя двигаться вплоть до победы. Здесь Путин таким образом напомнил, что потенциалы совершенно несоизмеримы. Потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции. Поэтому все эти заявления западников буквально абсурдны", – заявил Песков журналистам.

Таким образом Песков поддержал своего шефа, который днем ранее заявил: "Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Что здесь скажешь, пусть попробуют. Все должны знать, что мы по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали".

Обстановка

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Герої не вмирають!

Поймал гранату - и вернул врагам… Юлиан Ступак – лейтенант, командир взвода 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр». Во время одной из атак россиян поймал брошенную в его окоп гранату и с ее помощью уничтожил врагов… Погиб в Харьковской области, прикрывая побратимов. Ему был всего 21 год. Герой Украины. Посмертно.

История героя
Непокоренные
Александр Кукурба – майор, военный летчик, начальник разведки штаба 299-й бригады тактической авиации ВСУ. С начала вторжения российских оккупантов в Украину выполнил около 20 боевых вылетов, уничтожил 15 танков, свыше 50 боевых единиц техники и более 300 человек живой силы противника. Герой Украины.
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Хроника агрессии
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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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