Песков уверен, что России еще есть кого отправлять умирать в Украину

Представители Кремля продолжают рассказывать сказки, что они ведут войну в Украине в расслабленном состоянии и еще даже не бросали на украинский фронт все резервы, на чем настаивают западные разведки. Нынче пресс-секретарь международного преступника Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что оккупационные войска не на полную мощность используют свой потенциал.
Слова Пескова передают российские пропагандистские СМИ.
Что известно
"Глава государства апеллировал к тем заявлениям, которые звучат из западных стран, из Киева, о том, что Киев будет на поле боя двигаться вплоть до победы. Здесь Путин таким образом напомнил, что потенциалы совершенно несоизмеримы. Потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции. Поэтому все эти заявления западников буквально абсурдны", – заявил Песков журналистам.
Таким образом Песков поддержал своего шефа, который днем ранее заявил: "Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Что здесь скажешь, пусть попробуют. Все должны знать, что мы по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали".
Обстановка
- Путин и Песков что-то там рассказывают про мощь своей армии при том, что Минобороны России не может набрать нужное количество солдат для пополнения разбитых сил на Донбассе.
- С резервами так хорошо, что Минобороны РФ запустило кампанию по переманивании выпускников школ в армию вместо учебы в вузах.
- В России давно думают, как студентов отправить на войну. Пока пытаются по распределению отправить молодых медиков на оккупированные украинские территории, но медики, почему-то против.
- Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк напомнил Кремлю, что в Украине уже нашли вечный покой 37 тысяч российских военных иэта цифра с каждым новым днем войны только растет.