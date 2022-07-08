Песков уверен, что России еще есть кого отправлять умирать в Украину

В Кремле пугают какими-то мифическими резервами

Резерва много, Кремль уже все подсчитал / Коллаж "Сегодня"

Представители Кремля продолжают рассказывать сказки, что они ведут войну в Украине в расслабленном состоянии и еще даже не бросали на украинский фронт все резервы, на чем настаивают западные разведки. Нынче пресс-секретарь международного преступника Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что оккупационные войска не на полную мощность используют свой потенциал.

Слова Пескова передают российские пропагандистские СМИ.

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Что известно

"Глава государства апеллировал к тем заявлениям, которые звучат из западных стран, из Киева, о том, что Киев будет на поле боя двигаться вплоть до победы. Здесь Путин таким образом напомнил, что потенциалы совершенно несоизмеримы. Потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции. Поэтому все эти заявления западников буквально абсурдны", – заявил Песков журналистам.

Таким образом Песков поддержал своего шефа, который днем ранее заявил: "Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Что здесь скажешь, пусть попробуют. Все должны знать, что мы по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали".

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