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Пионтковский рассказал, что изменится в России в случае смерти Путина

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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19 июня, 23:24
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Российский политолог рассказал о новом "кастинге" в стране-агрессоре
Андрей Пионтковский дал интервью Олегу Панюте.
Андрей Пионтковский дал интервью Олегу Панюте.

Сегодня, 19 июня, в эфире YouТube-канала Украина 24 в программе Пояснює Панюта был российский политолог, публицист Андрей Пионтковский, который, в частности, рассказал, что происходит в России, прокомментировал позицию Запада в отношении Украины, а также объяснил слабость президента США Джо Байдена.

Борьба в российском бункере

- Хотел начать с вами разговор с операции "Преемник". Ваше письмо "Путин должен уйти", к сожалению, не нашло достаточного количества последователей. Но вот сегодня поиск тех, кто может заменить Путина как "кормчего России" – к чему это может привезти? И пришло ли время?

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- Это разные вещи. Тогда был призыв к оппозиционерам, людям, резко противостоящим политике большой группировки. Тогда 50 000 подписей было собрано, но "глухой" оказалась элита, те люди, которые сегодня массово покидают Россию.

Сейчас, когда мы говорим о возможной смене власти, речь идет о борьбе в бункере. Там происходят те же процессы, что и в бункере Гитлера, на малой даче Сталина. О здоровье Путина мы уже лет 10 слышим – по-моему он уже переболел всеми видами рака – начиная от рака позвоночника, а сейчас до рака мозга дошло.

Но есть признак – для меня впечатляющий – вы все заметили серию безумных заявлений Медведева, Кириенко, Рогозина. Для Медведева это вообще нехарактерно. Явно люди участвовали в каком-то "кастинге". Причем критерии этого кастинга – жесткость и безумие антизападных и антиукраинских настроений. Значит – если есть кастинг, то освободилась какая-то вакансия. Что-то непросто с ним (Медведевым – ред.).

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- Тот же Кириенко, которого сейчас активно используют, который чуть ли не "гауляйтер" всех захваченных территорий... Не может ли это быть началом какой-то новой подковерной игры?

- Если насчет Медведева это мои психологические наблюдения, то с Кириенко – это же фактура. Его статья – безумная и саморекламная – была снята через несколько часов. Он очень увлекся подчеркиванием своей роли: "Я лично там возглавляю процесс присоединения...". Фактически это читалось: "Даже когда вы сдохнете, дорогой Владимир Владимирович (Путин – ред.), я продолжу ваш курс как верный путининец".

Если Путин завтра сдохнет, то в России в кратковременной перспективе ничего не изменится. Это как раз показывает тональность вот этого кастинга – они клянутся в верности своему жесткому курсу. Мы это наблюдали после смерти Сталина. Конечно, это ослабит режим – они там перегрызутся между собой, но не это сейчас главное.

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- А что тогда главное?

- Главное – это количество HIMARS, которые будут поставлены в Украину в ближайшие месяцы, т.е. вопрос об исходе войны.

Рамштайн и приезд в Украину

- Если сейчас возвращаться к Рамштайну, то вы думаете, что там Украина получила уверение в том, что HIMARS таки будут у нас?

- Я оцениваю на твердую 4-ку результат этого брюссельского Рамштайна. И нужно видеть контекст – какое невероятное давление оказывалось на общественное мнение в Европе и американскую администрацию.

- Как только наши уважаемы гости приехали в Киев, было объявлена воздушная тревога. И как только разговор с Зеленским был закончен, вновь была объявлена воздушная тревога.

- Ну, Москва очень внимательно следила за этим визитом. Песков неожиданно проболтался: "Кремль надеется, что лидеры ЕС заставят Зеленского осознать реальную ситуацию". В переводе с дипломатического это означает: "Эти замечательные люди едут туда, чтобы вручить Зеленскому от нас ультиматум о безоговорочной капитуляции".

Макрон, который начал наступление так называемой "партии мира", достиг уже вершин бесстыдства в последние дни, когда уже полемизировал с противниками: "Я не согласен с теми, кто утверждает, что нужно разгромить Россию" и т.д. Поведение этих людей не только личностное: Германия и Франция как государства не заинтересованы категорически в победе Украины и поражении России.

Поразительные изменения позиций Макрона в последние часы – частично, возможно, это результат посещения Ирпеня, но я не думаю, что Макрон настолько сентиментален. Я думаю, что он как опытный политик понял с первых минут абсолютный провал своей миссии.

Это же стандартная роль Франции во всех российских захватах последнего времени – прибежать и легитимизировать российский захват. Их задача – сменить нарратив "агрессор – жертва" на "территориальные споры двух держав". Я удивляюсь, на что Макрон надеялся. Они еще порядочного человека – президента Румынии – с собой захватили, чтобы его "вляпать" в эту историю.

Столтенберг тоже изменился очень сильно. Он рассуждал, что "как много нужно будет уступить Украине территориально ради мира, но мы должны помочь". НАТО как организация парализована – она же работает на принципе иногласия.

США и Великобритания

- Не устами ли Медведева был передан привет европейским друзьям в Киеве? Когда он рассказывал, что "приехали сюда поесть лягушек, колбасы, водки попить и уехать домой".

- Это удивительный набор, который в головах у московских. С одной стороны Песков признает, что цель этого визита – изменить нарратив, с другой – может, Медведев тоже проболтался?

В то же время американцы в Рамштайне были вынуждены сделать некую уступку. В США идет борьба внутри администрации. Например, Остин и Блинкен понимают, что поражение Украины означает уход Америки из мировой истории. Это сразу же последует захват Китаем Тайваня. У военных 100% позиция по Остину – перевернем небо и землю, чтобы поддержать Украину. Но они говорят о сопротивлении и называют одного человека – Салливана.

У Байдена есть слабость – для него сверхценной идеей является трансатлантическое единство, единство союзников. В принципе это правильно, но при таких союзниках, как Макрон, Шольц и Драги это трансатлантическое единство может перерасти в трансатлантическое предательство. Байден уже "накололся" – в вопросе "Северного потока-2". Однако Остин сменил свою риторику, но не существо своего подхода.

Поддержка Великобритании – это великое дело. Они переживают свою историческую молодость – для них Украина-2022 – это Великобритания-1940 один на один с Гитлером. Они помнят авиационную битву за Великобританию.

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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