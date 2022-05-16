Пионтковский рассказал о последней надежде Путина

В Кремле понимают, что Украина может освободить все свои территории военным путем

Андрей Пионтковский назвал последнюю надежду Путина. / Фото: Коллаж: Сегодня

После 9 мая в России изменилась риторика относительно войны в Украине. Последней надеждой президента РФ Владимира Путина стало то, что ему разрешат "сохранить лицо". Для этого глава Кремля мобилизовал свою агентуру за рубежом, которая должна помочь заключить такое необходимое для России перемирие с Киевом.

Об этом рассказал российский журналист, политический деятель Андрей Пионтковский в эфире "Україна разом" на канале Украина 24.

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Он отметил: речь Путина на 9 мая указывает на то, что президент РФ понимает, какую катастрофическую ошибку совершил, начав полномасштабную войну против Украины. Армия Украины только усиливается, и создается перспектива полного освобождения украинских территорий военным путем.

"Сразу после 9 мая началось невиданной интенсивности пропагандистское наступление России на Запад, включая США. Начиная с Макрона (президента Франции. – Ред.), была мобилизована вся агентура, все симпатизанты Кремля. Макрон заявил, что "не надо унижать Россию", или более откровенная форма – "не надо загонять крысу в угол, нужно дать Путину возможность сохранить лицо", – рассказал Пионтковский.

По словам журналиста, Макрон пытается переубедить Запад в том, что Украина должна сохранить территориальную целостность, но это не обязательно достигать военными средствами.

"Можно заключить перемирие и потом очень долго дипломатически обсуждать и т. д. Это последняя надежда Москвы", – уверен Пионтковский.

Журналист рассказал, что путем такого давления Россия хочет добиться уменьшения потока вооружений США в Украину.

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"Кремлю очень важно оставить в зубах ну хоть какой-то кусок украинской территории. Уже не для того, чтобы "продать" своему народу "победу", а для спасения лица. Именно на этом направлении в ближайшие месяцы будет развертываться дипломатическо-пропагандистское наступление Москвы", – добавил Пионтковский.

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