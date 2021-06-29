Українська
$ 27,4
32,74
  1. Мировые новости
  2. Россия

Планы Кремля сорвались: провести ожидаемую вакцинацию невозможно

29 июня 2021 15:43

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

К осени в стране хотели вакцинировать 60% граждан, однако пока только 11,5% россиян полностью вакцинировались

Вакцинация от коронавируса в России. Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Вакцинация от коронавируса в России. Фото: REUTERS/Dado Ruvic

В России нынешние темпы вакцинации значительно отстают от ранее заявленных, когда хотели вакцинировать 60% граждан страны к осени.

Реклама

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

"Очевидно, что 60% привить не удастся. Мы видим, что только на этой неделе стало расти более или менее количество желающих вакцинироваться. До этого динамика вакцинации, к сожалению, была низкой", – сказал Песков.

В то же время президент Российской академии наук Александр Сергеев рассказал, что только 11,5% россиян сделали по две прививки от коронавируса, тем самым прошли полный курс вакцинации.

"За прошедший месяц есть сдвиг, но он очень небольшой, на сегодняшний день около 11,5% россиян прошли полную вакцинацию", – сказал он.

Не пропусти!
Швеция – Украина: онлайн матча 1/8 финала Евро-2020
Украина vs Швеция на Евро-2020
Реклама

Он отметил, что темпы вакцинации остаются низкими.

Напомним, в Украине начали подготовку к борьбе с "Дельта"-штаммом коронавируса. В связи с этим в стране могут ужесточить карантин.

Новый штамм коронавируса – "Дельта" отличается от других тем, что он более заразный и среди больных с этой мутацией больше тяжелых случаев. Так что опасения по поводу новой версии коронавируса небезосновательны.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

В Кремле испугались? Россия просит США отказаться от учений с Украиной
В Кремле испугались? Россия просит США отказаться от учений с УкраинойРоссия
В Москве слышны взрывы – что произошло (обновлено)
В Москве слышны взрывы – что произошло (обновлено)Россия
Черное море никогда не было
Черное море никогда не было "российским озером": Данилов показал старинную картуВласть
Полная победа Украины. ПАСЕ приняла самую жесткую резолюцию по Крыму
Полная победа Украины. ПАСЕ приняла самую жесткую резолюцию по КрымуВласть
Борис Джонсон
Борис Джонсон "умыл" Россию после инцидента с эсминцем: "Оккупация Крыма незаконна"Другие страны
В ПАСЕ Россию поставили в неудобное положение: почему она отказалась ехать
В ПАСЕ Россию поставили в неудобное положение: почему она отказалась ехатьВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять