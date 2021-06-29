Планы Кремля сорвались: провести ожидаемую вакцинацию невозможно

К осени в стране хотели вакцинировать 60% граждан, однако пока только 11,5% россиян полностью вакцинировались

Вакцинация от коронавируса в России. Фото: REUTERS/Dado Ruvic

В России нынешние темпы вакцинации значительно отстают от ранее заявленных, когда хотели вакцинировать 60% граждан страны к осени.

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Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

"Очевидно, что 60% привить не удастся. Мы видим, что только на этой неделе стало расти более или менее количество желающих вакцинироваться. До этого динамика вакцинации, к сожалению, была низкой", – сказал Песков.

В то же время президент Российской академии наук Александр Сергеев рассказал, что только 11,5% россиян сделали по две прививки от коронавируса, тем самым прошли полный курс вакцинации.

"За прошедший месяц есть сдвиг, но он очень небольшой, на сегодняшний день около 11,5% россиян прошли полную вакцинацию", – сказал он.

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Он отметил, что темпы вакцинации остаются низкими.

Напомним, в Украине начали подготовку к борьбе с "Дельта"-штаммом коронавируса. В связи с этим в стране могут ужесточить карантин.

Новый штамм коронавируса – "Дельта" отличается от других тем, что он более заразный и среди больных с этой мутацией больше тяжелых случаев. Так что опасения по поводу новой версии коронавируса небезосновательны.

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