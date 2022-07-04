Плюют в кофе! Пропагандист пожаловался на "прием" российских туристов в Европе

Кремлевский пропагандист обиделся на европейцев

Караулов нажаловался, что россиянам плюют в кофе за границей / Фото: Коллаж: Сегодня

Туристы из России столкнулись с тем, что в Европе им совершенно не рады и явно показывают это. На "гостеприимство" пожаловался российский пропагандист Андрей Караулов в соцсетях.

"Неприятно, что русские не могут чашечку кофе в ресторане попить, потому что туда плюнут. Есть такие случаи в Европе. Заказываешь кофе, чай. Спрашивают – русский? Русский. Приносят, а туда пол ресторана уже наплевало", — заявил Караулов.

Журналист искренне недоумевает, почему россияне теперь не могут полноценно наслаждаться отдыхом в странах ЕС.

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Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова опубликовала пошлое видео с двойным подтекстом. На видео 46-летний дипломат эротично ест клубнику, лично и подробно снимая этот процесс.

Также литовская государственная компания Lietuvos gelezinkeliai — Литовские железные дороги — послала российских хакеров, которые требовали пропустить подсанкционные товары в Калининградскую область.

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"В ответ на ваше обращение к компании LTG оказывать давление на правительство Литвы с целью отмены санкций ЕС на транзит российских грузов в Калининградскую область информируем: так называемое "сообщество русских хакеров" – иди нах*й", — написали в компании.