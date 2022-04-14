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По армии России нанесен существенный удар. Что пишут западные СМИ о войне в Украине

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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14 апреля, 18:18
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Сайт "Сегодня" предлагает обзор мировых масс-медиа
Утрата флагмана флота стала существенным ударом по российским вооруженным силам. Фото: коллаж "Сегодня"
Утрата флагмана флота стала существенным ударом по российским вооруженным силам. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают прекращение закупок российской нефти, секрет успеха Украины в войне с Россией и уничтожение крейсера "Москва".

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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Нефтетрейдер Trafigura прекращает торговлю российской нефтью

Агентство новостей Reuters информирует, что международные трейдеры планируют сократить закупку нефти и топлива у российских государственных нефтяных компаний уже 15 мая, чтобы избежать нарушения санкций Европейского Союза в отношении России. Отмечается, что крупный покупатель российской нефти компания Trafigura уже анонсировала существенное сокращение объемов торговли российской нефтью с 15 мая. В то же время, украинские компании Нафтогаз, ДТЭК и Укрэнерго призывают Запад полностью отказаться от торговли энергоресурсами с Россией и запустили соответствующий проект #StopBloodyEnergy.

США передадут Украине советские вертолеты и гаубицы

Американская газета The Washington Post пишет, что США и западные союзники на этой неделе пообещали предоставить сотни миллионов долларов новой помощи украинским военным, включая вертолеты советского производства и 155-миллиметровые гаубицы. Дополнительная помощь поступает в то время, когда Россию обвиняют в массовых военных преступлениях. "Украина – место преступления", – сказал журналистам главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, посетив Бучу в Киевской области.

Секрет военного успеха Украины – это годы подготовки по стандартам НАТО

The Wall Street Journal сообщает, что секрет военного успеха Украины – это годы подготовки по стандартам НАТО. Украинские вооруженные силы смогли трансформироваться из жесткой силы советского образца в современную армию.

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Шторм помог утопить российский крейсер "Москва"

Британская газета The Times одним из первых западных изданий сообщило, что флагман Черноморского флота России был подбит и серьезно поврежден двумя украинскими ракетами. Штормовые условия, вероятно, помешали российским спасательным катерам помочь ему, так как он горел.

По армии России нанесен существенный удар

Французское издание Le Figaro также пишет, что Россия потерпела одну из самых больших материальных неудач с начала вторжения в Украину – крейсер "Москва", флагман Черноморского флота был "серьезно поврежден" взрывом боеприпасов, по словам официальных властей России. Утрата флагмана флота стала существенным ударом по российским вооруженным силам.

Как сообщал сайт "Сегодня", 13 апреля ВСУ нанесли ракетные удары по вражескому крейсеру "Москва". По информации советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, вражеское судно пошло ко дну.

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Также мы выясняли, будет ли Россия мстить за уничтожение "Москвы" и какое еще оружие приготовила Украина для войны с захватчиками.

"Москва" – российский гвардейский ракетный крейсер, головной корабль проекта 1164 "Атлант". Входит в состав 30 дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Построен на Судостроительном заводе имени 61 коммунара в городе Николаеве, первоначально получил наименование "Слава". После списания противолодочного крейсера "Москва" проекта 1123 унаследовал его имя и стал флагманом Черноморского флота.

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ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 14 апреля
1
Личный состав 19900
Личный состав
2
Самолеты 160
Самолеты
3
Вертолеты 144
Вертолеты
4
Танки 753
Танки
5
ББМ 1968
ББМ
6
Артиллерия 366
Артиллерия
7
Средства ПВО 64
Средства ПВО
8
РСЗО 122
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 134
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1437
Транспорт
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Наши ангелы-хранители

Роман и Леонид Бутусины - солдаты ВСУ, сыновья добровольца из Калушского района (Прикарпатья), который в 2014-м с женой и 12 детьми переехал из российского Владивостока в Украину и пошел воевать на Донбасс. В феврале 2022-го сыновья поступили, как их отец. И погибли смертью храбрых, спиной к спине, защищая друг друга и страну, ставшую им настоящим домом.

Герої не вмирають!
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Виктор Ивчук – полковник медицинской службы, начальник военного госпиталя города Мариуполь. В настоящее время он с отважной командой медиков непрерывно оперирует и продолжает спасать жизнь собратьев и гражданских жителей в бомбоубежищах города-мученика. За личное мужество и самопожертвование получил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".
Слава Україні!

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