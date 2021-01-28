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Почему над "дворцом Путина" закрыли небо? В ФСБ озвучили нелепую причину

28 января, 10:42

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Над владениями Путина в Геленджике запрещено летать даже дронам

Над скандальным "дворцом" президента России Владимира Путина в Геленджике (Краснодарский край) установлена бесполетная зона из-за якобы активности НАТО. Так в ФСБ объяснили причину, почему пришлось закрыть небо.

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Стало известно, что над владениями Путина в Геленджике запрещено летать даже дронам.

В российской спецслужбе объясняют это тем, что с июля неподалеку разместили пограничную заставу. Военные якобы заметили в Краснодарском крае рост активности натовских разведчиков.

Видео: Сегодня

Как сообщали новости "Сегодня", недавно российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал материалы своего расследования, в котором показал "дворец Путина" в Геленджике. Примечательно, что рядом находится и огромная территория, принадлежащая ФСБ.

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Поражают воображение не только владения хозяина Кремля, но и то, что у Путина внутри "дворца". Стоит отметить, что сам президент РФ открестился от этого имущества – ни ему, ни его близким это якобы не принадлежит.

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Россия НАТО дворец Владимир Путин ФСБ РФ

Источник: Сегодня

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