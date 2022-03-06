Почему российские олигархи ничего не могут сделать с Путиным? Ответ оппозиционера Михаила Ходорковского

Оппозиционер Михаил Ходорковский рассказал, почему российские олигархи ничего не могут сделать с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24" во время информационного телемарафона.
Что сказал Ходорковский — тезисы
- Не переносите опыт демократической страны на страну, где тоталитаризм.
- Дерипаска и прочие – это путинская прислуга. Если этой прислуге будет больно, неприятно, противно – Путину на это будет наплевать.
- Но санкции против этих людей сейчас необходимы, потому что Путину нельзя дать возможность использовать их капиталы для работы с западным обществом и политическими элитами в его интересах.
Украина призвала усилить санкции против РФ
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мир разорвать все связи с РФ.
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"Россия переходит к уродливой тактике, направленной на максимальный ущерб гражданскому населению: бомбит жилые кварталы и критически важные объекты инфраструктуры, угрожает ядерным объектам. Санкции должны усилиться", — сказал он.
По его словам, сейчас необходимо отключить Сбербанк от SWIFT, ввести нефтяное эмбарго, закрыть порты для российских кораблей, а также криптолазейки.