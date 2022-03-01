Почти 6 тысяч ликвидированных оккупантов. Потери России за пять дней вторжения

Каждый день украинские воины уничтожают более тысячи врагов. Об этом свидетельствует статистика потерь РФ во вторжении на территорию Украины.
По данным Генерального штаба ВСУ, суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00 составили:
- В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
Уничтожены и повреждены
- Самолеты – 29 ед.,
- Вертолеты – 29 ед.,
- Танки ‒ 198,
- Боевые бронированные машины – 846,
- Артиллерийские системы – 77,
- Средства ПВО – 7,
- РСЗО – 24,
- Цистерны с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
- Катера – 2 единицы,
- Автомобильная техника – 305.
ВСУ уничтожили колонну военной техники оккупантов
Украинские защитники уничтожили колонну техники российских оккупантов. РФ потеряла 2 танка, 8 БТРов и 12 автомобилей.
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Об этом сообщили в 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде.