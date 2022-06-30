Под Мариуполем на мине подорвался российский десантный катер – Гончаренко

Под Мариуполем подорвался на мине российский десантный катер проекта 1176 "Акула" Черноморского флота Д-106. Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
"Под Мариуполем на мине подорвался десантный катер ЧФ Д-106!" – написал он.
Косвенно эту информацию подтверждает и спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, который сделал репост одного из таких сообщений.
Соцсети сообщают, что десантный катер принимал участие в разминировании акватории Азовского моря.
В ВСУ и Минобороны РФ пока эту информацию не комментировали.
Потери оккупантов
Российские оккупанты продолжают нести беспощадные потери в войне против украинцев. За последние сутки наибольшие потери в живой силе россияне понесли на Бахмутском направлении. К тому же были уничтожены танки, боевые бронированные машины и сбита крылатая ракета.
- личного состава – около 35 600 (+150) человек ликвидировано;
- танков ‒ 1573 (+1) ед.;
- боевых бронированных машин ‒ 3726 (+6) ед.;
- артиллерийских систем – 790 (+9) ед.;
- РСЗО – 246 (+0) ед.;
- средств ПВО – 104 (+1) ед.;
- самолетов – 217 (+0) ед.;
- вертолетов – 185 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 641 (+1);
- крылатых ракет – 143 (+1);
- кораблей/катеров – 14 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2602 (+4) ед.;
- специальной техники – 61 (+0).