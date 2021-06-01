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Под подозрение попала даже тетя. В России задержали оппозиционера Гудкова

1 июня, 20:43

Денис Беспалов Денис Беспалов

После обысков на даче у оппозиционера Дмитрия Гудкова его задержали, также задержали его тетю

Дмитрия Гудкова задержали. Фото: facebook.com/dgudkov

Дмитрия Гудкова задержали. Фото: facebook.com/dgudkov

В России задержали оппозиционного политика, экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова.

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Об этом в Telegram-канале Гудкова сообщила его супруга Валерия.

"Это Лера Гудкова. Дмитрий на допросе в ГСУ ГУ МВД. Делом нашей семьи занимаются 7 следственных групп. Это целый отдел, около 100 сотрудников, 20 из них участвовали в обысках только в Коломне, с автоматами", - написала она.

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По данным СМИ, Дмитрий Гудков задержан по подозрению в причинении имущественного ущерба.

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По словам адвоката, Дмитрию Гудкову присвоен статус подозреваемого, его задерживают до суда. Также задержана и находится в статусе подозреваемой тетя Дмитрия Гудкова Ирина Ермилова.

Ранее сообщалось, что на дачу к Гудкову под Коломной пришли с обысками.

Напомним, в Москве полиция сорвала форум муниципальных депутатов.

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