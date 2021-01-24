Синие трусы против Путина: в Лондоне поддержали российские протесты

Из-за локдауна протестующим пришлось уйти, но они оставили синие трусы на веревочке

В Лондоне у здания посольства России протестующие в знак поддержки оппозиционного политика Алексея Навального "просушили" синие трусы.

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Об этом сообщает канал duboff в Instagram.

Там же вчера прошла акция с требованием освободить Алексея Навального. Несколько участников прибыли с огромными синими трусами.

Именно на эту деталь белья, утверждает Навальный, было нанесено отравляющее вещество "Новичок", после контакта с которым он потерял сознание и впал в кому. Оппозиционер обвиняет Кремль в покушении на свою жизнь.

Обычно полиция Великобритании не мешает проведению каких-либо акций у посольства, согласование для них не требуется. Но из-за действующего в Англии локдауна проведение массовых мероприятия пришлось прервать.

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Протестующие ушли, но оставили синие трусы на веревочке.

Ранее мы рассказали, как прошел день протестов в России.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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