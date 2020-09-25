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"Подарок" к приезду Путина: на военных учениях в России упала ракета (видео)

25 сентября, 16:28

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Перед визитом президента на полигоне едва не взорвался снаряд С-400

Во время военных маневров "Кавказ-2020" в России произошел опасный инцидент с зенитной ракетой комплекса С-400 – снаряд упал рядом с российскими военными после запуска.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Baza", который 25 сентября опубликовал видео с места событий.

Как видно на снятых кадрах, во время стрельб, ракета, которую выпустили из одного из ЗРК, начала падать почти сразу после запуска.

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Снимавшие это российские военнослужащие спрятались за техникой, дальнейшего взрыва не произошло.

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В описании ролика говорится, что инцидент произошел на военных учениях "Кавказ-2020" в Астраханской области РФ. 25 сентября в присутствии президента Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу на военном полигоне "Капустин Яр" прошла финальная стадия стратегических маневров.

Однако предполагается, что обнародованное видео было снято раньше. Осторожно, на видео присутствует мат!

Напомним, что учения "Кавказ-2020" начались 21 сентября. Во время подготовки к маневрам у россиян произошло другое ЧП – загорелся военный грузовик. Огонь ее полностью уничтожил.

А в июле во время пропагандистской акции в Керченском проливе затонула бронемашина БРДМ-2, в котором находились пять членов экипажа.

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Россия военные учения с-400 армия России Кавказ-2020
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