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Поддержал Навального: в России уволили "Учителя года"

3 февраля, 21:11

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Преподаватель истории и обществознания Александр Рябчук лишился работы в лицее, где работал семь лет

В России учителя истории и обществознания Александра Рябчука уволили из лицея в Ростове-на-Дону, в котором он проработал семь лет, за участие в митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января.

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Об этом педагог сообщил лично на своей странице в Instagram.

Рябчук уточняет, что был уволен также и из частной школы, в которую он устроился по совместительству. В ней он успел проработать два дня.

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"Все время я преподавал детям свои предметы, акцентируя внимание на том, как важна свобода! Когда передо мной стал выбор между карьерой и свободой – я выбрал то, чему учил сам", – пишет Рябчук.

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Александр Рябчук. Фото: instagram.com/a.n.ryabchuck
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31 января мужчина выкладывал в соцсеть видео с протестных акций. А 3 февраля к его бывшей жене, с которой живет их общая дочь, и к его матери, пришли с обысками.

Известно, что Александр Рябчук являлся победителем муниципального этапа конкурса "Учитель года-2020".

Напомним, что накануне в Москве состоялся суд над Алексеем Навальным, по результатам которого ему заменили условный срок по так называемому делу "Ив Роше" на реальный – 3,5 года колонии. После вычета времени, проведенного под домашним арестом и в СИЗО, ему останется отбыть еще 2 года и 8 месяцев.

Это тоже вызвало протесты, которые закончились массовыми задержаниями демонстрантов в Москве и Санкт-Перербурге.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Протесты в поддержку Навального

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Россия школа увольнение учитель репрессии Ростов-на-Дону Алексей Навальный

Источник: Сегодня

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