Подоляк раскрыл план Путина на 9 мая

На самом деле для нынешней власти в России праздник 9 мая не является сакральным. Это больше пиар, рассчитанный на внутреннего пользователя, которому иногда нужно как-то поднимать настроение.
Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк телеведущему канала "Украина 24" Василию Голованову в эфире проекта FREEDOM.
Мнение
"На самом деле это скорее пиар. Такие праздники, которые должны вызвать у людей экзальтацию. Мне кажется, что это "победобесие" легендарное русское, это скорее принадлежность к психиатрическому состоянию под названием "Экзальтация". Тем не менее, для них это уже такая точка Икс, когда они хотят продемонстрировать свои понты в очередной раз. Они будут пытаться это сделать, все эти парады какие-то, масштабные мероприятия, концерты и тому подобное", – объяснил Подоляк.
Далее по теме
Что касается угроз, которые постоянно раздаются от России, то Подоляк считает, что это больше медийная спекуляция, медийное нагнетание.
"Безусловно, Российская Федерация попытается проявить свой характер. Ну, я имею в виду свой звериный оскал, то есть какие-то там ракеты, но они у нас и так каждый день по мирным городам прилетают. То есть, это все мы можем ожидать. Какие-то показушные вещи, какие-то большие разговоры о том, какие "великие победы" Российская Федерация получает мы тоже можем ожидать", – отметил Подоляк.
Предложение для Путина
Особенно эффектно, иронизирует Подоляк, было бы показать эти победы в разрушенных городах востока Украины.
"Вот в Мариуполе действительно можно было провести российский парад и показать, что мы (россияне – Ред.) делаем с востоком Украины, как мы "освобождаем" восток Украины. Это было бы очень красиво. Конечно, с высоты птичьего полета показать отсутствующий, стертый с лица земли город под названием Мариуполь. Этот Мариуполь сегодня, в этом виде – это и есть концепция русского "русского мира"", – резюмировал представитель Офиса президента Украины.
9 мая
- В выходные перед 9 мая в Украине повышена угроза ракетных и авиационных ударов со стороны Российской Федерации. В эти дни, как сообщил президент Владимир Зеленский, необходимо особенно внимательно отнестись к сигналам воздушной тревоги.
- Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что Москва приложит неймоверные усилия, чтобы добить защитников "Азовстали" до 9 мая.
- За несколько часов до парада на Красной площади в Москве мировые лидеры стран G7 публично заявят о новых конкретных мерах, направленных на поддержку Украины.