Подтасовки против протокола: Почему эффективность вакцины Спутник V вызывает сомнения

После публикации промежуточных результатов исследования безопасности и эффективности вакцины от COVID-19 Sputnik V в авторитетном научном журнале The Lancet возникли вопросы – насколько можно верить опубликованным данным и насколько действительно эффективен российский препарат. Опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты дали ответ.

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Публикация в научном журнале написана неплохо, отмечают специалисты. К ней сложно придраться на фоне аналогичных статей других производителей. Однако само исследование и реальность данных проверить невозможно.

Иммунолог, кандидат биологических наук Борис Донской объясняет:

"Перед публикацией The Lancet может только проверить корректность оформления, проверить цифры, совпадает ли таблица 1 с таблицей 2, а выводы совпадают ли с методами и так далее. А взяты ли цифры с потолка – это уже ответственность авторов. Как это проверить? Я не могу верить тому, что публикуется из России".

У России – сомнительная репутация, вспомним хотя бы олимпийские допинги. А репутационные последствия ее вряд ли страшат, достаточно вспомнить Крым, Донбасс, "Новичок" и прочее. Потому к российской вакцине изначально относились с опаской, говорит Вадим Аристов, стратег, инфекционист, директор Revival Institute for Future.

Да и само исследование вакцины Спутник V проводилось только в России.

"Если бы исследования проводились еще в нескольких странах с хорошей репутацией и под надзором иностранных регуляторов, таких как FDA и EMA, то было бы больше доверия. С публикацией ранних результатов Фазы 3 остались сомнения исключительно репутационные, конкретных научных поводов для этого нет. Россияне декларируют, что были соблюдены GCP (международный стандарт этических норм и качества научных исследований) и для мониторинга контрактовали иностранное CRO (организация по надзору за одинаковым выполнением протокола для всех пациентов). Но что и как делалось на самом деле – иностранные регуляторы за этим не следили и аудита центров не проводили. Не было двух сторон, в которой одна убеждает, а вторая проверяет", – говорит Аристов.

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Есть и другие замечания, однако они относятся не к результатам, а к изначальному планированию исследования. Подобные замечания есть и к исследованиям других производителей вакцины. Например, исследование не проверяло, останавливает ли вакцина Спутник V передачу вируса. В статье прямым текстом написали: бессимптомных не записывали к случаям COVID-19, хотя тест и подтверждал инфекцию.

"Подобные замечания к планированию исследования вакцины есть и по отношению к Pfizer и AstraZeneca. Только в случае китайской SinoVac это вызвало шум у общественности: если включить в оценку бразильских результатов и легкие случаи, то оценка эффективности падает c 78% до 50,4%. Вcе производители пытаются проскочить исследование с хорошими цифрами, конкурируя друг с другом с помощью непрозрачных протоколов исследований", – добавляет Аристов.

Возможно, невключение бессимптомных и легких случаев в статистику добавило эффективности Спутник V. Фактически, симптомы отслеживались, если подопытные сами сообщали об этом. Но как такое обращение регистрировалось, как пациент обследовался и как подтверждалась инфекция – отследить невозможно.

"В данном случае мы не имеем исходных данных и детального протокола. Нет отчета о проверке иностранным регулятором, так как в РФ государство является и владельцем препарата, и его регистратором – то есть нет второй стороны. Возможно, больше света сможет пролить отчет ЕМА (Европейского агентства по медикаментам), куда РФ подала заявку на регистрацию препарата. Так по вакцине Pfizer мы узнали о неразглашенных данных по числу подозрений на COVID-19 – только из отчета FDA. Потому и в случае "Спутника", и в случае вакцин других производителей, мы можем только сожалеть о недоступности полных данных. Скорее всего, этот продукт работает на уровне с другими вакцинами", – говорит Аристов.

Напомним, по мнению Bloomberg, президент РФ Владимир Путин хочет получить политическую выгоду от поставок "Спутник V" в другие страны.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Доверять все равно сложно: что показало исследование российской вакцины Спутник V".

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