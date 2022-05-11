Подвел раствор. Стало известно, почему Путин "тормозил" во время речи 9 мая

Свою речь президент РФ начал достаточно энергично, однако потом возникли проблемы. Он стал медленнее говорить и сконцентрировался на своих руках

Стало известно, почему во время речи Путина произошли заминки / Коллаж "Сегодня"

Президенту России Владимиру Путину перед парадом победы 9 мая укололи препарат, чтобы не выдать его болезнь. Однако лекарства перестали действовать прямо во время речи главы РФ. Из-за этого Путин начал медленнее говорить и сконцентрировался на своих руках.

Об этом рассказал лидер общественно-политического движения "Говорите громче!" Андрей Сидельников в эфире "Военного дневника" на YouTube-канале Україна 24.

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По словам Сидельникова, у Путина болезнь Паркинсона и рак. Свою речь президент РФ начал достаточно энергично, однако потом возникли проблемы.

"Это совершенно больной и немощный старик, у которого болезнь Паркинсона, у которого, как говорят медики, рак, и он от этого пытается вылечиться, но ничего не помогает. Если вы внимательно смотрели за тем, как он читал или говорил свою речь на параде, то он начал достаточно энергично, а потом вот у него руки сжаты, он был сконцентрирован на своих руках, он начал медленнее говорить", – утверждает Андрей Сидельников.

Это могло произойти из-за того, что препарат, который укололи Путину перед началом парада, перестал действовать.

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"Это просто говорит о том, что препараты, которые ему укололи до того, как он пришел на Красную площадь, перестали действовать. Он не может находиться в одном пространстве достаточно долгое время. Ему необходим новый допинг. Не знаю, какими препаратами его колют, но на первые полчаса достаточно энергичный был человек, а потом сдулся", – добавил Сидельников.

По мнению лидера общественно-политического движения "Говорите громче!", у Путина есть двойник.

"Сегодня никакой борьбы за кресло Путина нет. Есть борьба за его влияние и на его видение, но если мы можем говорить о том, что Путин настоящий. То, что нам показывали Путина последние месяцы, и то, что мы видели, – у меня такое впечатление, что это два разных человека", – говорит Сидельников.

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