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Поэтапный темп войны истощает армию РФ. Что пишут западные СМИ

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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1 июня, 11:20
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Сайт "Сегодня" предлагает обзор мировых масс-медиа
Российские военные деморализованы после трех месяцев войны. Фото: коллаж "Сегодня"
Российские военные деморализованы после трех месяцев войны. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают финансовые потери России из-за введения европейского эмбарго на импорт нефти, истощение армии РФ и поставку в Украину ракетных систем США.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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Поэтапный темп войны истощает армию РФ

Американская газета The New York Times пишет, что российские военные, деморализованные после трех месяцев войны, делают те же ошибки в своей кампании по захвату части восточной Украины, которые ранее заставили их отказаться от попытки захватить всю страну. Высокопоставленный чиновник Пентагона заявил, что "поэтапный" темп истощает армию РФ, а всеобщая боевая сила уменьшилась примерно на 20%. Также отмечается, что с начала войны Россия потеряла 1000 танков.

Санкции подрывают нефтедобычу России

Издание The Wall Street Journal информирует, что некоторые члены ОПЕК изучают возможность приостановки участия российской сделки по добыче нефти. Санкции начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти. Делегаты ОПЕК заявили, что начали говорить об исключении России до того, как ЕС согласился запретить закупку российской нефти.

США отправляют в Украину ракетные системы средней дальности

The Washington Post пишет, что президент США Джо Байден официально подтвердил, что его администрация отправляет в Украину передовые ракетные системы средней дальности. По словам американского лидера, более совершенные ракетные системы и боеприпасы, которые могут точно определить цель противника на расстоянии почти 50 миль (80 км), позволят Украине точнее поражать ключевые цели на поле боя.

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Россия ограничивает поставки газа в Европу

Информагентство Bloomberg сообщает, что газовые войны в Европе углубляются, поскольку Россия ограничивает поставки большему количеству европейских покупателей. На этой неделе ограничения относятся к Германии, Дании и Нидерландам. Этот шаг происходит после того, как Европа согласовала самые строгие энергетические санкции по поводу эбарго на российскую нефть.

Из-за эмбарго на нефть Россия будет терять около $4 миллиардов в месяц

Международное агентство новостей Reuters информирует, что из-за нефтяного эмбарго ЕС будет переплачивать всего около 2 миллиардов евро в месяц, в то время как для России это решение может обернуться полной катастрофой. Россия могла бы зарабатывать по меньшей мере 8,1 миллиарда долларов в месяц, экспортируя в ЕС 3 миллиона баррелей в день по нынешним ценам на нефть Urals. Однако Москве удастся найти покупателей в лучшем случае на 1/3 этого объема. 2/3 экспорта будет остановлен. Это значит, что на начальном этапе эмбарго потеря дохода составила не менее 3,4 миллиарда долларов в месяц, или не более 40% предполагаемых месячных поступлений. Такая потеря может возрасти по меньшей мере до 4,5 миллиарда долларов в месяц после полного запрета ЕС.

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Боксер специального назначения… Олег Прудкий - чемпион Украины по боксу (входил в легендарную команду "Украинские атаманы"), с 2016-го - капитан спецподразделения КОРД. С начала войны выполнял самые сложные боевые задачи. Во время одного из них погиб, попав под обстрел врага. Ему было 30 лет.

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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