Показывают грибок, трещины и "сталактиты": в РФ из аварийного дома сделали музей (видео)

В России в городе Пермь жители аварийного дома открыли в здании музей "Квота Барак". На прибыль от экскурсий хотят купить хотя бы входную дверь для дома.

Реклама

Об этом сообщает Mash.

Отмечается, что дом на улице Щербакова давно подлежит сносу. Его признали аварийным еще в 2019 году, однако с расселением жильцов власти не спешат. Сроки отодвинули аж на 2024 год.

Видео: Mash

Из-за этого жители решили собрать денег хотя бы на новую входную дверь и организовали музей аварийного жилья. Среди "экспонатов" – "ледяная пещера" со сталактитами из замерзшей воды, настоящая колония грибка. Также можно положить записку с желанием в трещину в стене.

В тренде CNN включила украинский борщ в ТОП-20 самых вкусных первых блюд мира

Цена за такой "румтур" составляет 25 рублей. Экскурсии по дому проводят не только вживую, но и онлайн.

Реклама

Напомним, ранее в России в селе Ишбулдино в Башкирии произошел пожар в частном доме престарелых. Погибли 11 человек.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама