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Показывают грибок, трещины и "сталактиты": в РФ из аварийного дома сделали музей (видео)

28 февраля, 15:19

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Экскурсия стоит 25 рублей

В России в городе Пермь жители аварийного дома открыли в здании музей "Квота Барак". На прибыль от экскурсий хотят купить хотя бы входную дверь для дома.

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Об этом сообщает Mash.

Отмечается, что дом на улице Щербакова давно подлежит сносу. Его признали аварийным еще в 2019 году, однако с расселением жильцов власти не спешат. Сроки отодвинули аж на 2024 год.

Видео: Mash

Из-за этого жители решили собрать денег хотя бы на новую входную дверь и организовали музей аварийного жилья. Среди "экспонатов" – "ледяная пещера" со сталактитами из замерзшей воды, настоящая колония грибка. Также можно положить записку с желанием в трещину в стене.

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Цена за такой "румтур" составляет 25 рублей. Экскурсии по дому проводят не только вживую, но и онлайн.

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Напомним, ранее в России в селе Ишбулдино в Башкирии произошел пожар в частном доме престарелых. Погибли 11 человек.

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Россия музей трещины экскурсия грибок аварийный дом
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