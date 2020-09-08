Покушение на Навального: в ООН сделали жесткое заявление в адрес России

Оппозиционер явно нуждался в государственной защите, даже если он был политической "занозой"

Правительство России должно провести тщательное и прозрачное расследование отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Реклама

"Число случаев отравления или других форм целенаправленных убийств нынешних или бывших российских граждан, как в самой России, так и на чужой территории, за последние два десятилетия вызывает глубокую тревогу", - сказала Бачелет.

Также, по ее словам, "неспособность привлечь виновных к ответственности и обеспечить справедливость для жертв или их семей во многих случаях также вызывает глубокое сожаление, и это трудно объяснить или оправдать".

Читайте также: Следы "Новичка" обнаружили в образцах кожи, крови и мочи Навального – СМИ

Верховный комиссар отметила, что нервно-паралитические вещества и радиоактивные изотопы, такие как "Новичок" и "Полоний-210", представляют собой сложные вещества, которые чрезвычайно трудно найти.

Реклама

"Это вызывает множество вопросов. Зачем нужны такие вещества? Кто их использует? Как они их приобрели?" – добавила она.

Она также напомнила, что Алексей Навальный неоднократно подвергался преследованиям, арестам и нападениям со стороны властей или неизвестных лиц.

"Навальный явно нуждался в государственной защите, даже если он был политической занозой в боку правительства. Недостаточно просто отрицать, что он был отравлен, и отрицать необходимость тщательного, независимого, беспристрастного и прозрачного расследования этого покушения. Российские власти обязаны полностью расследовать, кто несет ответственность за это преступление – очень серьезное преступление, совершенное на территории России", – заявила Верховный комиссар ООН по правам человека.

Читайте также: В Бундестаге назвали лучшее наказание для Кремля за отравление Навального

Напомним, утром 20 августа самолет, следовавший из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за плохого самочувствия Навального. Политика экстренно госпитализировали, он впал в кому. Позже Навального перевезли в больницу в Германии. Немецкие врачи заявили, что оппозиционер был отравлен ядом из группы "Новичок".

Реклама

7 сентября врачи сообщили, что вывели оппозиционера из медикаментозной комы. Его состояние улучшилось, он уже дышит сам и реагирует на речь.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама