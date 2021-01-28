Полномочия делегации России в ПАСЕ продлили. Украина пыталась их оспорить

За изгнание россиян из зала заседаний ПАСЕ проголосовали только 36 человек

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы решили продлить полномочия российской делегации в организации и проголосовали против лишения их права принимать участия в заседаниях, что на этой неделе предложила Украина.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил 28 января член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Алексей Гончаренко.

За продление полномочий делегатов от России проголосовали 107 участников, против — 36. Еще 24 воздержались.

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"К сожалению, многие коллеги по ассамблее до сих пор пытаются искать призрачный "диалог" с теми, кто его не намерен вести. Но мы это дело так не оставим. Мы, вместе с нашими международными друзьями, будем оспаривать полномочия российской делегации каждый раз, когда это будет возможно", – предупредил Гончаренко.

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Кроме того, 27 января мониторинговый комитет ПАСЕ отклонил все украинские правки по санкциям против России. Единственная правка, которую рекомендовали к одобрению, была внесена от имени регламентного комитета – она подчеркивает незаконность аннексии Крыма.

Напомним, что в начале недели делегаты от Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии обжаловали полномочия российской делегации. РФ обвинили в нарушении статьи 5 Устава Совета Европы – каждая страна-член должна гарантировать всем своим гражданам защиту их прав и свобод.

В ответ на это, как утверждает глава украинской делегации Мария Мезенцева, россияне принялись фактически шантажировать ПАСЕ, пригрозив прекратить выплачивать свои взносы.

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