Українська
$ 28,44
33,3
  1. Мировые новости
  2. Россия

Польша упростила трудоустройство украинским врачам: что предлагают заробитчанам

31 октября, 15:50

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Украинских врачей будут брать на срок до 5 лет

Польша из-за пандемии коронавируса упрощает трудоустройство врачей, которые получили профессиональную квалификацию за пределами Европейского Союза. Речь идет об украинских врачах.

Реклама

Об этом сообщает InPoland.net.pl, ссылаясь на Сенат Польши.

На работу врачей будут брать на срок до 5 лет. Первый год они будут работать под контролем польских коллег.

Для этого украинские врачи должны:

  • знать польский язык;
  • иметь трехлетний опыт работы;
  • диплом врача, заверенный консулом Польши;
  • пройти в стране квалификационное обучение.

Сейчас предложенные изменения в закон о борьбе с COVID-19 находятся на финальной стадии принятия, их еще должен подписать президент Анджей Дуда.

В тренде
В Грузии начались парламентские выборы по новой системе
Реклама

Также предлагается к заработной плате предоставить премии медикам, которые вовлечены в борьбу с эпидемией, и освободить их от уголовной ответственности за ошибки.

Напомним, вся Польша с 24 октября из-за распространения коронавируса становится "красной зоной". Скорость распространения инфекции в последние две недели быстро растет, и сейчас установилась на очень высоком для страны уровне.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Польша заробитчане врачи Украина коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Вы такого еще не видели": на выборах в Чернигове проголосовали за Путина (фото)Украина
Россиянам на МКС отключили систему подачи кислорода
Россиянам на МКС отключили систему подачи кислородаРоссия
Никакого хорватского сценария: Лавров сделал заявление по Донбассу
Никакого хорватского сценария: Лавров сделал заявление по ДонбассуПолитика
Пашинян снова говорит о миротворцах РФ в Нагорном Карабахе: Это компромисс Еревана с Баку
Пашинян снова говорит о миротворцах РФ в Нагорном Карабахе: Это компромисс Еревана с БакуДругие страны
Нам не безразлично. У Путина сделали заявление о выборах в Украине
Нам не безразлично. У Путина сделали заявление о выборах в УкраинеПолитика
Путин пожаловался, что России вставляют палки в газовые
Путин пожаловался, что России вставляют палки в газовые "колеса"Экономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять