Польша упростила трудоустройство украинским врачам: что предлагают заробитчанам

Украинских врачей будут брать на срок до 5 лет

Польша из-за пандемии коронавируса упрощает трудоустройство врачей, которые получили профессиональную квалификацию за пределами Европейского Союза. Речь идет об украинских врачах.

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Об этом сообщает InPoland.net.pl, ссылаясь на Сенат Польши.

На работу врачей будут брать на срок до 5 лет. Первый год они будут работать под контролем польских коллег.

Для этого украинские врачи должны:

знать польский язык;

иметь трехлетний опыт работы;

диплом врача, заверенный консулом Польши;

пройти в стране квалификационное обучение.

Сейчас предложенные изменения в закон о борьбе с COVID-19 находятся на финальной стадии принятия, их еще должен подписать президент Анджей Дуда.

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Также предлагается к заработной плате предоставить премии медикам, которые вовлечены в борьбу с эпидемией, и освободить их от уголовной ответственности за ошибки.

Напомним, вся Польша с 24 октября из-за распространения коронавируса становится "красной зоной". Скорость распространения инфекции в последние две недели быстро растет, и сейчас установилась на очень высоком для страны уровне.

С 17 октября к "желтой зоне" по решению правительства относится вся территория страны. Во всех зонах введен повсеместный масочный режим.

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