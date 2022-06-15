Последняя надежда на спасение! Путин обратился к шаманам – Фейгин

Российский юрист объяснил, кто привил хозяину Кремля любовь к оккультным практикам

Президент РФ обратился к шаманам из-за проблем со здоровьем / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин с подачи министра обороны Сергея Шойгу серьезно увлекся оккультизмом и шаманскими практиками. Причиной такого увлечения Путина стали серьезные проблемы со здоровьем.

Об этом рассказал в эфире Youtube-канала "Україна 24" российский юрист и политический деятель Марк Фейгин.

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По словам Фейгина, его инсайдерами у выступали сотрудники администрации президента РФ и депутаты Госдумы. Российский юрист отметил, что мода на оккультные практики у властей РФ существует уже давно:

"В нулевых годах еще "лайтово" было. Говорили – они ездят по бабкам, по монастырям, в Дивеево... Это был целый стиль – ездить по бабкам... Потом стало больше – перешли от бабок и старцев всякого рода к вещам псевдооккультным. Тут пошли книжки Алистера Кроули и что-то посерьезней. Начали использовать в магических обрядах психотропы... Стала поступать информация, что они действительно какую-то фазу прошли шаманскую... Они привлекли некоторых латиноамериканских шаманов, которых привозили разные совершенно люди".

Как объяснил Фейгин, увлечение оккультизмом "медленно шло, но дошло до Путина".

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"Я считаю, что Путин ринулся в это все именно из-за своего фатального нездоровья. Думаю, что он в этом искал какую-то дополнительную силу от своих немощных состояний. Возможно, это связано с его болезнями, как предполагают, онкологическими заболеваниями", – сказал он.

По словам российского политика, интерес к шаманским практикам Путину привил Шойгу:

"Шойгу из Тувы. Тува в период Второй мировой войны оказалась в составе СССР. Шаманство там является национальной традицией... Он этим увлекся, и Шойгу привлек Путина к этому. Сначала это выглядело как этнографическое погружение... Потом стало больше, поскольку стала поступать информация о жертвоприношениях. Шаманам дали ход".

Как считает Фейгин, Путин "увлекся этим в силу своей немощи".

"Он всегда сам публично говорил – я удачливый, но оказалось, что смерть любую удачу переигрывает", – добавил он.

Чем болен Путин?

Издание Daily Mail со ссылкой на данные американской разведки сообщало, что Владимир Путин страдает мозговым расстройством, которое вызвано деменцией, болезнью Паркинсона или так называемой стероидной яростью, возникшей в результате лечения рака стероидами.

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Бывший соратник Путина Сергей Пугачев утверждает, что президент РФ долгие годы имел проблемы со здоровьем после того, как упал с лошади и травмировал позвоночник.

По данным российского издания "Проект", это произошло в начале 2000-х, когда президент РФ был увлечен конным спортом. Вероятно, из-за этой травмы Путин позже начал хромать, а в 2016 году перенес либо операцию, либо "очень серьезную процедуру, скорее всего, в области спины", сообщило издание.

Как выяснил "Проект", в пул врачей, которые сопровождают Путина, иногда входит нейрохирург – специалист по травмам позвоночника. Также президента РФ сопровождает хирург-онколог, это породило слухи, что у Путина рак.