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Посол Украины в ЕС рассказал, какие ограничения против РФ должны быть в седьмом пакете санкций Евросоюза

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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7 июня, 04:27
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На Россию нужно давить всеми возможными способами
Ченцов рассказал, какие санкции ждет Украина от ЕС против России/Фото: коллаж: "Сегодня"
Ченцов рассказал, какие санкции ждет Украина от ЕС против России/Фото: коллаж: "Сегодня"

Украина ожидает от седьмого пакета санкции Европейского Союза против России полное эмбарго на энергоносители РФ. Однако зависимость нескольких стран-членов ЕС от российского газа еще очень велика.

Об этом сообщает Укринформ.

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"Что бы мы хотели видеть в седьмом пакете санкций? Конечно, время покажет, но мы говорим о тотальном эмбарго российских энергоносителей, то есть трубопроводной нефти, но для этого нужно решить ряд технических вопросов... мы говорим о газе", — заявил посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов.

По его словам, зависимость нескольких стран-членов Евросоюза от российского газа еще очень велика, но можно начинать с ограничения использования сжиженного газа из РФ и работать над альтернативными путями его поставки в ЕС.

"На данный момент в отношении этого продолжается очень активная работа", — отметил дипломат.

Ченцов подчеркнул, что украинская сторона считает, что в седьмом пакете санкций должно быть усилено давление на финансовый сектор рф, введены дополнительные меры для блокады российского флота, запрещены не только определенные российские СМИ, но и интернет-площадки пропаганды и дезинформации, введены киберсанкции и продолжено давление на членов российского истеблишмента и бизнеса.

"То есть еще над чем работать. И хотя некоторые из этих мер не обладают мгновенным эффектом, в совокупности они постепенно придушивают российскую экономику", — убежден посол Украины в ЕС.

Россия терпит большой ущерб

По данным агентства Fitch Ratings, энергосектор РФ терпит существенные потери от шестого пакета санкций.

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Западные компании не захотят покупать продукцию у агрессора, также усложнится логистика. Поэтому на мировой рынок ежесуточно будут экспортировать на 2-3 млн баррелей российской нефти меньше – это почти четверть всего объема добываемых ресурсов в России.

В то же время европейцы будут покупать больше продукции из Саудовской Аравии и ОАЭ, Африки и США, а РФ постепенно переориентирует рынок сбыта на Индию и Китай. Дополнительно усложнить жизнь российским компаниям могут ограничения страхования грузов – такие санкции планируют ввести в ЕС и Великобритании.

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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

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