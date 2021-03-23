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Постарел или созрел для вакцины: Путин все-таки получил прививку от COVID-19

23 марта, 20:35

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В Кремле уверяют, что лидер РФ привился российским препаратом

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 23 марта, получил прививку от COVID-19.

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Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря хозяина Кремля Дмитрия Пескова.

"Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день", – сказал представитель Кремля.

Ранее Песков сообщил, что президент РФ сделает прививку от коронавируса без камер. По его словам, Путин не собирается превращать свою вакцинацию в публичное мероприятие и что он и без этого уделяет большое внимание пропаганде прививок от COVID-19.

У Пескова ранее спросили, какой именно вакциной привьется Путин, однако он решил умолчать об этом.

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Напомним, что Путин постоянно находил отговорки, чтобы не вакцинироваться российским препаратом.

В конце декабря 2020 Песков заявил, что Путин решил сделать прививку от коронавируса вакциной Sputnik V, но ждал завершения всех формальностей.

В середине декабря Путин дал понять, что слишком молод для прививки (68 лет), поскольку вакцинация для людей его возрастной группы пока не предусмотрена.

А в июле Песков объяснил, что Путина не вакцинировали от коронавируса российским препаратом, потому что вакцина пока еще не прошла сертификацию.

Видео: Пул №3/Telegram

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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прививка вакцинация вакцина Владимир Путин Дмитрий Песков

Источник: Сегодня

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