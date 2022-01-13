"Если Москва не услышит ответа...": Россия начала угрожать на заседании ОБСЕ

По всей видимости, Россия и страны Запада вновь не пришли к согласию по так называемым гарантиям безопасности

Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. Фото: коллаж "Сегодня"

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что если Москва не услышит конструктивного ответа на гарантии безопасности "в разумные сроки", а якобы агрессивная линия поведения в отношении России продолжится, то они будут вынуждены принять необходимые меры.

Об этом сообщает Интерфакс.

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"Хотим открыто и честно предупредить: любые попытки "замотать" содержательный переговорный процесс по гарантиям безопасности в рамках диалога России с США и НАТО или выхолостить его до степени бессмысленного обмена позициями "по кругу" чреваты неизбежным ухудшением ситуации с безопасностью всех без исключения государств", – заявил Лукашевич на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Он подчеркнул, что РФ будет вынуждена сделать соответствующие выводы и принять все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и "устранения неприемлемых угроз национальной безопасности".

Лукашевич отметил, что Россия – миролюбивая страна, но мир любой ценой им не нужен.

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"Необходимость получения указанных юридически оформленных гарантий безопасности для нас носит безусловный характер", – сказал российский дипломат.

Переговоры России с Западом