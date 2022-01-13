"Если Москва не услышит ответа...": Россия начала угрожать на заседании ОБСЕ

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что если Москва не услышит конструктивного ответа на гарантии безопасности "в разумные сроки", а якобы агрессивная линия поведения в отношении России продолжится, то они будут вынуждены принять необходимые меры.
Об этом сообщает Интерфакс.
"Хотим открыто и честно предупредить: любые попытки "замотать" содержательный переговорный процесс по гарантиям безопасности в рамках диалога России с США и НАТО или выхолостить его до степени бессмысленного обмена позициями "по кругу" чреваты неизбежным ухудшением ситуации с безопасностью всех без исключения государств", – заявил Лукашевич на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ.
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Он подчеркнул, что РФ будет вынуждена сделать соответствующие выводы и принять все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и "устранения неприемлемых угроз национальной безопасности".
Лукашевич отметил, что Россия – миролюбивая страна, но мир любой ценой им не нужен.
"Необходимость получения указанных юридически оформленных гарантий безопасности для нас носит безусловный характер", – сказал российский дипломат.
Переговоры России с Западом
- 13 января в ОБСЕ проходит обсуждение российских предложений США и НАТО о гарантиях безопасности. Ранее переговоры по этой тематике состоялись в Женеве 10 января, на которых обсуждались требования Москвы – отказаться от расширения Альянса и ни в коем случае не принимать туда Украину. Также Кремль требовал дать гарантии, что Запад не будет размещать вооружение и военные базы вблизи России.
- Также переговоры прошли в Брюсселе 12 января (с представителями Североатлантического альянса). Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что очень сложно будет преодолеть разногласия с Россией.
- Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе страны-участницы ОБСЕ высказались в поддержку Украины, в частности ее евроатлантических стремлений. Кулеба отметил, что партнеры полностью разделяют позицию Украины, включая право государств свободно выбирать, частью какой организации или союзного договора они хотят быть.