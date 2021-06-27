Потеряла сознание. В России полицейские жестоко поиздевались над женщиной за отказ надеть маску

Правоохранители скрутили женщине руки за спиной и выволокли ее из здания МФЦ – тащили по асфальту

Фото: коллаж "Сегодня"

В России полицейские насильно выволокли женщину из здания многофункционального центра за отказ надеть маску.

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Об этом сообщает "Говорит Москва" в Twitter.

На видео с места видно, что у женщины на лице есть маска, но она надела ее не полностью на лицо, опасаясь, что ей станет плохо.

Пострадавшая сопротивлялась и говорила, что в машине ее ждет дочь, но полицейские скрутили ей руки за спиной и поволокли из МФЦ. В какой-то момент она перестает кричать. Очевидец говорит, что она потеряла сознание, но это не остановило сотрудника полиции.

Сын пострадавшей заявил, что полицейские после задержания пригрозили его матери 15 сутками ареста за сопротивление полицейским. Позже спустя какое-то время они отпустили ее.

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В пресс-службе московской полиции заявили, что женщина отказывалась надеть маску, вела себя неадекватно и агрессивно, кричала, а также несколько ударила по ноге сотрудника полиции и укусила второго.

Ранее мы сообщали, что в Киеве из-за замечания надеть маску мужчина распылил газ прямо в помещении. ЧП произошло на одной из заправок в столичном Гидропарке, рассказали корреспонденту "Сегодня" в полиции Киева.

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