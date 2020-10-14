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"Повар Путина" пытается взыскать с Навального 5 миллионов за "ворюгу"

14 октября, 13:25

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Пригожин требует возместить "моральный ущерб"

Российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого за близость к президенту РФ называют "поваром Путина", хочет через суд взыскать с оппозиционера Алексея Навального и его соратницы Любови Соболь по 5 млн рублей за "оскорбления".

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Копии исковых заявлений опубликовала пресс-служба связанной с Пригожиным компании "Конкорд", сообщает DW.

В первом иске Пригожин требует опровергнуть утверждения Навального о том, что он является "ворюгой", а его состояние заработано "на поставках тухлятины в детские сады и школы".

В другом иске бизнесмен просит опровергнуть публикацию издания Znak.com, в которой Соболь называет его "придурком", который "травит детей в детских садах до кровавого поноса и госпитализации, получая за это миллиарды из московского бюджета". Соответчиком по этому иску выступает Znak.com.

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В судебной базе иски Пригожина пока не зарегистрированы.

Напомним, ранее Навальный рассказал, как повар Путина стал миллиардером. В 2001 году Пригожин лично "подносил салфетки" Путину в своем ресторане. Потом стал чем-то вроде придворного шута. Позже организовывал дни рождения Путина. Также выяснилось, что дважды судимый Пригожин провел в заключении девять лет, но владеет шикарной недвижимостью, яхтой и самолетом.

Также ранее Навальный вернул миллион рублей, который "повар Путина" Евгений Пригожин пожертвовал Фонду борьбы с коррупцией.

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Россия Алексей Навальный повар Путина
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