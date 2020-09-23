"Повару Путина" дали заработать 22 млрд рублей на реставрации квартала возле Кремля

Связанная с российским предпринимателем Евгением Пригожиным, которого называют "поваром Путина", компания получит 22 млрд рублей на реконструкцию зданий Средних торговых рядов на Красной площади в Москве. Там, согласно проекту, должны разместиться выставочные площади музеев московского Кремля.

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Проект стал одним из самых дорогих в России, пишет издание "Открытые медиа".

Питерского предпринимателя Пригожина связывают с частной военной компанией Вагнера, "фабрикой ботов" в Санкт-Петербурге, он включён в санкционный список США за вмешательство в выборы президента Штатов в 2016 году.

Компания "Мегалайн" — генеральный подрядчик работ по реставрации. Согласно открытым данным, с 2017 по 2020 год на реконструкцию комплекса зданий уже выделено более 12 млрд рублей. В 2021 году на завершение работы добавят еще 9,8 миллиарда. Получается, реконструкция обойдётся федеральному бюджету почти в 22 млрд рублей (около 285 млн долларов).

Фото: "Открытые медиа"

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На каких условиях компания стала генподрядчиком проекта, выяснить не удалось: информации о конкурсе и контракте нет на сайте госзакупок, а управделами президента РФ и "Мегалайн" комментировать проект не стали, пишет издание.

Средние торговые ряды — комплекс зданий на Красной площади конца XIX века, напротив Покровского собора. После Октябрьской революции до 2000-х годов там размещались структуры российского министерства обороны. Позже комплекс перешёл ведение Управления делами президента РФ. В 2007 году там предполагалось разместить гостиницу и бизнес-центр.

Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный рассказал, как повар Путина стал миллиардером. По его словам, в 2001 году Пригожин лично "подносил салфетки" Путину в своем ресторане и понравился. Потом стал чем-то вроде придворного шута. Позже стал организовывать дни рождения Путина. Кроме того, выяснилось, что дважды судимый Пригожин провел в заключении девять лет, но владеет шикарной недвижимостью, яхтой и самолетом.

Также напомним, в Беларуси были задержаны десятки боевиков Вагнера, воевавших на Донбассе и экстрадиции которых требовала Украины:

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