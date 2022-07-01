Появилось фото Горбачева на больничной койке

Единственный президент СССР уже больше недели проходит лечение

Горбачев теперь постоянно в больнице / Коллаж "Сегодня"

Первый президент СССР Михаил Горбачёв почти две недели находится в больнице. Ему диагностировали серьезное заболевание и сейчас в интернете появилось первое фото бывшего политика на больничной койке.

Фото опубликовал в соцсетях российский экономист Руслан Гринберг, который 30 июня навестил 91-летнего Горбачева в больнице.

Реклама

Что известно

На снимке видно, что у Горбачева на обеих руках есть гематомы, а на заднем плане запечатлена капельница.



"Навестил Михаила Сергеевича. Главный итог беседы – нет разумной альтернативы новому "новому мышлению", – подписал фото Гринберг.

Ранее сообщалось, что у бывшего лидера СССР диагностирован сахарный диабет и проблемы с почками. Врачи решили, что ему необходимо постоянно проводить диализ. По данным российских телеграм-каналов, процедуры проводятся в одной из московских клиник.

Реклама

Про Горбачева