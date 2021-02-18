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Поздравляем, ты сядешь! Российские правоохранители выпустили "особое" видео для 14-летних

18 февраля, 13:40

Виталий Семченко Виталий Семченко

Следственный комитет напоминает детям: вы уже можете сесть

Следственный комитет РФ выпустил поздравительный ролик для россиян, которым в этом году исполняется 14 лет.

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Соответствующее видео появилось на сайте ведомства.

Вначале сотрудница СК стоит с тортом и поздравляет детей – и все вроде бы похоже на стандартную видеооткрытку. Но после этого женщина говорит: "С этого возраста наступает твоя личная ответственность по некоторым статьям Уголовного кодекса".

А затем правоохранители под веселую музыку рассказывают про особо тяжкие статьи российского законодательства: "С этого дня тебе самому придется отвечать за убийство". А также за кражу, угон, вымогательство и другие преступления.

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Отдельное внимание в СК обратили на "серьезное наказание" за терроризм, захват заложников и изнасилование. Все это сопровождается странными эмодзи – к примеру, желтый колобок, похожий на российского правоохранителя, сообщает, что убийство – это 105-я статья УК РФ.

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Обновление. В этот же день видео удалили с официального сайта СК. Теперь при переходе по ссылке выдает ошибку 404.

Как сообщалось ранее, ФСБ России заявила о разоблачении в Воронеже якобы сторонников украинской молодежной радикальной группы "МКУ", которой приписывают пропаганду идеологии неонацизма.

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Россия поздравления следственный комитет
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