"Пожалеют, как давно ни о чем не жалели": Путин угрожает войной США и Западу

Президент России заявил о "быстром, ассиметричном и жестком" ответе на любые агрессивные действия в отношении своей страны

Президент России Владимир Путин выступил с угрозами в адрес стран, которые решатся на агрессию в отношении РФ, перефразировав свое известное заявление о том, что враги РФ "просто сдохнут".

Реклама

Выступая с обращением к Федеральному собранию РФ 21 апреля, Путин пожаловался на непрекращающиеся "недружественные акции в отношении России" и на то, что его страну "по любому поводу цепляют то тут, то там без всяких причин".

Он не уточнил, что именно имеет в виду, но, очевидно, президент говорит о санкциях, которые ввели в отношении РФ из-за оккупации Крыма, агрессии на востоке Украины и вмешательства в избирательный процесс иностранных государств.

При этом Путин сравнил США и их союзников с персонажами сказки Редьярда Киплинга "Маугли" – тигром Шерханом и шакалом Табаки:

"Вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся мелкие всякие мелкие Табаки – подвывают, чтобы задобрить своего сюзерена".

Вопреки нескрываемой агрессивной политике Кремля, президент РФ утверждает, что его страна не хочет "сжигать мосты даже с теми странами, с которыми отношения не складываются".

"Если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты, должен знать, что ответ России будет быстрым, ассиметричным и жестким. Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно ни о чем не жалели", – пригрозил Путин.

Реклама

Он также посоветовал другим странам не переходить в отношении России "красную черту", но обещал самостоятельно устанавливать ее в каждом конкретном случае.

Напомним, что ранее в этом месяце пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков цинично назвал Украину очень нестабильным регионом и пригрозил, что РФ примет "меры для обеспечения собственной безопасности".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама