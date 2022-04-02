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Пресс-секретарь Путина установил VPN, чтобы обходить блокировку соцсетей в России

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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2 апреля, 23:44
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Дмитрий Песков заявил, что это не запрещено
В России компанию Meta признали экстремистской организацией.
В России компанию Meta признали экстремистской организацией. / Фото: Коллаж: Сегодня

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что установил себе VPN – несмотря на то, что в России заблокированы Facebook и Instagram.

Об этом он заявил в интервью.

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"Это не запрещено"

"Ну, конечно (установил – ред.). А почему нет? Это не запрещено", – сказал Песков.

Напомним, ранее в России компанию Meta признали экстремистской организацией. Meta владеет популярными соцсетями Facebook и Instagram – они уже заблокированы в РФ.

В то же время после запрета Instagram в России начали делать разные аналоги популярного сервиса. Один из них – Россграм – попал в скандал еще до открытия, допустив утечку данных о потенциальных пользователях.

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