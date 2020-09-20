"Преступный бизнес": один из создателей "Новичка" извинился перед Навальным

Один из разработчиков яда "Новичок" Вил Мирзаянов извинился перед оппозиционером Алексеем Навальным, которого отравили этим веществом.

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"Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе – разработке этого вещества, которым он отравился", - заявил ученый в эфире одного из российских телеканалов.

Мирзаянов считает, что Навальный оправится, но на восстановление ему может потребоваться до года. Свои предположения ученый аргументировал тем, что в 1993 году он уже встречался с человеком, который пережил отравление "Новичком".

"Похожи все симптомы. Он преодолел, выжил. Видимо, Навальному придется набраться терпения. Но в конечном счете он должен быть здоров", – подытожил он.

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Отметим, что Мирзаянов с 1995 года проживает в США.

Реклама Напомним, утром 20 августа самолет, следовавший из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за плохого самочувствия Навального. Политика госпитализировали, он впал в кому. Позже Навального перевезли в больницу в Германии. Немецкие врачи заявили, что оппозиционер был отравлен ядом из группы "Новичок". 7 сентября оппозиционера вывели из медикаментозной комы и его состояние улучшилось. А 15 сентября Навальный сделал первое заявление после отравления.

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