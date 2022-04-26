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Президент Молдовы назвала причину взрывов в Приднестровье

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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26 апреля, 16:40
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В Молдове обеспокоены эскалацией ситуации
Майя Санду прокоментувала серію вибухів у Придністров'ї
Майя Санду прокоментувала серію вибухів у Придністров'ї / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Молдовы Майя Санду отреагировала на серию взрывов в непризнанной "республике" Приднестровье.

"Взрывы в Приднестровье связаны с противоборствующими силами внутри региона", – цитирует Санду Telegram-канал "Новости Одессы".

Отметим, что 26 апреля президент Молдовы созвала заседание Высшего совета безопасности в связи с инцидентами в Приднестровском регионе.

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Взрывы в Приднестровье

Утром 26 апреля в непризнанном Приднестровье неподалеку от границы с Украиной прогремели взрывы. Обошлось без пострадавших, однако был взорван радиоцентр, ретранслировавший российское радио.

РосСМИ также сообщили об атаке на аэродром недалеко от столицы непризнанного Приднестровья – Тирасполя.

Накануне в Тирасполе прогремели взрывы у здания "министерства госбезопасности".

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По данным украинской разведки, взрывы были спланированной провокацией ФСБ.

Армия РФ в Украине хочет пробить коридор к Приднестровью

В Минобороны России ранее заявляли, что вторая фаза войны в Украине предусматривает выход к границе Приднестровья.

"Контроль над югом Украины – это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения", – заявил и. о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев.

Украина дополнительно усилила границу с Молдовой в районе самопровозглашенного Приднестровья, чтобы предотвратить проникновение оттуда российских диверсионных групп.

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Герої не вмирають!

Уничтожил 4 танка и взвод оккупантов. Виталий Грицаенко – старший лейтенант, позывной Гоголь, заместитель командира отдельного отряда специального назначения «Азов». Защищая Мариуполь, с помощью РПГ-22 и мин собственноручно подорвал 4 танка и 2 ББМ "Тигр", а из стрелкового оружия убил более 30 российских морпехов. Погиб от тяжелых ранений при выполнении операции по уничтожению командного пункта врага. Но боевое задание выполнил. Герой Украины. Посмертно.

История подвига
Непокоренные
Юрий Михайлюк - капитан, командир роты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. С 2014 регулярно на передовой. Проводя контратаку на донецком направлении, офицер спас раненого комбата, взял на себя командование и провел блестящую операцию. За что и получил звание Герой Украины. На следующий день после награждения был ранен в ногу, но продолжал руководить подразделением. Сейчас - в госпитале.
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