Притворялись немцами, британцами и корейцами: как работали атаковавшие Украину хакеры

Российские хакеры, которых Министерство юстиции США обвинило в причастности к кибератаке на энергосистему Украины в 2015 году, притворялись выходцами из ряда других стран, чтобы замести следы.

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Об этом 20 октября сообщило британское издание The Guardian.

В частности, перед кибератакой во время церемонии открытия зимней Олимпиады-2018 в Южной Корее, они "изучали стиль и тактику" хакеров из северокорейской группировки Lazarus group, чтобы их имитировать, и таким образом подозрения пали бы на КНДР.

Кроме того, после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании, они рассылали сотрудникам Лаборатории научно-технических исследований Минобороны Соединенного Королевства и Организации по запрещению химического оружия, которые расследовали случившееся, вредоносные электронные письма.

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При этом они выдавая себя за журналистов из Германии и Великобритании, а чтобы повысить вероятность прочтения письма (и заражения компьютеров следователей вирусом), хакеры утверждали, что имеют полезную для расследования информацию.

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Разоблачить российских хакеров удалось совместными усилиями Five Eyes (разведывательного альянса из Австралии, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и США), а также компаний Google, Cisco, Facebook и Twitter.

Напомним, что на этом фоне госсекретарь США Майк Помпео уже призвал все страны присоединиться к США и помочь наказать виновных в кибератаках россиян.

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