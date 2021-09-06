Прокремлевские тролли атаковали западные СМИ в 16 странах

Российские тролли размещали комментарии на сайтах западных изданий в 16 странах, чтобы на основе этих комментариев можно было создавать информационную картину, выгодную Кремлю. Всего ученые обнаружили 242 материала, имеющие отношение к России, к которым были опубликованы провокационные пророссийские или антизападные комментарии.
Об этом говорится в расследовании ВВС, которое опирается на исследования Центра изучения преступности и безопасности Кардиффского университета.
Среди изданий, пострадавших в результате атак, – сайты британских Mail Online, Express и Time, американской Fox News, Le Figaro во Франции, Der Spiegel и Die Welt в Германии, а также итальянской La Stampa. Всего в исследовании упоминается 32 веб-сайта. Комментарии троллей, размещенные на этих ресурсах, затем использовали русскоязычные СМИ в качестве основы для статей.
Подобная тактика набирала обороты с 2018 года и в последнее время фокусировалась на выводе западных войск из Афганистана. Авторы исследования приводят в пример публикацию статьи на сайте Mail Online о победе талибов, в которой появилось 2,5 тысячи комментариев. Некоторые из них потом стали основой для выхода статьи "Британцы сравнили приход талибов к власти с концом западной цивилизации" на российском новостном ресурсе.
Исследователи говорят, что это был лишь один из 18 недавних материалов о падении Кабула, подготовленный с использованием комментариев читателей в Великобритании и США и таких, которые "поддерживают утверждение России о крахе либеральной демократии и провале НАТО".
Как это работает
- Ученые использовали метод распознавания паттернов для анализа комментариев читателей. Таким образом возникло предположение, что некоторые аккаунты организованным образом размещали прокремлевский контент.
- Эти комментарии затем подхватывались российскими СМИ, которые на их основе создавали из исходной новости русскоязычный материал, в котором под нужным углом подавалось якобы мнение британцев.
- Такие материалы публиковали в России, но также и в других европейских странах, особенно в Болгарии.
- Затем их продвигали в соцсетях, включая Telegram, что увеличивало охват аудитории.
- Подобные публикации позволяли создать видимость того, что политика президента Путина имеет широкую поддержку среди жителей западных стран.
- Россия последовательно отрицает свою причастность к операциям по пропаганде и дезинформации.
Напомним, что ранее ФСБ заявила об "украинских карателях" времен Второй мировой. Минкульт ответил на пропаганду.