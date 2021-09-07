Пропагандист Киселев провел в оккупированном Крыму фестиваль и попал в больницу с COVID-19

Российский пропагандист Дмитрий Киселев госпитализирован с коронавирусом. Сейчас он находится в состоянии средней тяжести.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
"Болезнь началась с сухого кашля, повышенной температуры (до 38 градусов) и нехватки воздуха. Телеведущий работал — до тех пор, пока не развилась двусторонняя пневмония, а ПЦР-тест не показал положительный результат. Сейчас Киселёв госпитализирован в состоянии средней тяжести, он под наблюдением врачей. Степень поражения лёгких КТ-2, то есть примерно 25–50%", – сказано в сообщении.
Что всем запрещено, то Киселеву можно
Как отмечает агентство "Крым.Реалии", в конце августа Киселев был в оккупированном Крыму, где принял участие в военном форуме "Армия-2021" и провел джаз-фестиваль Koktebel Jazz Party, права на который получил после аннексии полуострова. При этом из-за роста заболеваемости на COVID-19 на полуострове ранее были отменены практически все фестивали и праздничные мероприятия.
"Замечу, что нарушений по наличию масок и соблюдению дистанции в 1,5 метра – не заметили здесь проверяющие с Роспотребнадзора и полиции, кошмарящей на автобусных остановках в Феодосии и небольших бутиках граждан без масок", – написал, например, по поводу джаз-фестиваля пользователь Фейсбук Александр Олещук.
Ситуация с COVID-19 в России
- 6 сентября в России было выявлено 17 425 случаев COVID-19 в 85 регионах. Этот показатель стал минимальным с 22 июня.
- Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (1187), затем следует Московской области (880) и Санкт-Петербурге (626). За сутки от осложнений коронавируса умерли 795 пациентов, полностью вылечились 17 243 человека.
- Всего с начала пандемии в России выявлено 7 047 880 случаев COVID-19, скончались 188 785 человек. Выздоровели после COVID-19 6 302 250 человек.
- Однако российские журналисты считают, что гражданам сообщают не всю информацию. Независимое расследование показало, что заболевших коронавирусом россиян может быть в пять раз больше, чем официально зарегистрированное за время пандемии число больных в РФ. Их может быть 29 млн человек против 7 миллионов, о которых заявляет Минздрав России.