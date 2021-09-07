Пропагандист Киселев провел в оккупированном Крыму фестиваль и попал в больницу с COVID-19

Сообщается, что зараженный телеведущий работал до тех пор, пока не развилась двусторонняя пневмония

Сообщается, что Дмитрий Киселев работал до последнего, пока его не увезли в больницу / Коллаж "Сегодня"

Российский пропагандист Дмитрий Киселев госпитализирован с коронавирусом. Сейчас он находится в состоянии средней тяжести.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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"Болезнь началась с сухого кашля, повышенной температуры (до 38 градусов) и нехватки воздуха. Телеведущий работал — до тех пор, пока не развилась двусторонняя пневмония, а ПЦР-тест не показал положительный результат. Сейчас Киселёв госпитализирован в состоянии средней тяжести, он под наблюдением врачей. Степень поражения лёгких КТ-2, то есть примерно 25–50%", – сказано в сообщении.

Что всем запрещено, то Киселеву можно

Как отмечает агентство "Крым.Реалии", в конце августа Киселев был в оккупированном Крыму, где принял участие в военном форуме "Армия-2021" и провел джаз-фестиваль Koktebel Jazz Party, права на который получил после аннексии полуострова. При этом из-за роста заболеваемости на COVID-19 на полуострове ранее были отменены практически все фестивали и праздничные мероприятия.

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"Замечу, что нарушений по наличию масок и соблюдению дистанции в 1,5 метра – не заметили здесь проверяющие с Роспотребнадзора и полиции, кошмарящей на автобусных остановках в Феодосии и небольших бутиках граждан без масок", – написал, например, по поводу джаз-фестиваля пользователь Фейсбук Александр Олещук.

Ситуация с COVID-19 в России