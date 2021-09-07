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Пропагандист Киселев провел в оккупированном Крыму фестиваль и попал в больницу с COVID-19

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
7 сентября, 21:28
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Сообщается, что зараженный телеведущий работал до тех пор, пока не развилась двусторонняя пневмония
Сообщается, что Дмитрий Киселев работал до последнего, пока его не увезли в больницу / Коллаж "Сегодня"
Сообщается, что Дмитрий Киселев работал до последнего, пока его не увезли в больницу / Коллаж "Сегодня"

Российский пропагандист Дмитрий Киселев госпитализирован с коронавирусом. Сейчас он находится в состоянии средней тяжести.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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"Болезнь началась с сухого кашля, повышенной температуры (до 38 градусов) и нехватки воздуха. Телеведущий работал — до тех пор, пока не развилась двусторонняя пневмония, а ПЦР-тест не показал положительный результат. Сейчас Киселёв госпитализирован в состоянии средней тяжести, он под наблюдением врачей. Степень поражения лёгких КТ-2, то есть примерно 25–50%", – сказано в сообщении.

Что всем запрещено, то Киселеву можно

Как отмечает агентство "Крым.Реалии", в конце августа Киселев был в оккупированном Крыму, где принял участие в военном форуме "Армия-2021" и провел джаз-фестиваль Koktebel Jazz Party, права на который получил после аннексии полуострова. При этом из-за роста заболеваемости на COVID-19 на полуострове ранее были отменены практически все фестивали и праздничные мероприятия.

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"Замечу, что нарушений по наличию масок и соблюдению дистанции в 1,5 метра – не заметили здесь проверяющие с Роспотребнадзора и полиции, кошмарящей на автобусных остановках в Феодосии и небольших бутиках граждан без масок", – написал, например, по поводу джаз-фестиваля пользователь Фейсбук Александр Олещук.

Ситуация с COVID-19 в России

  • 6 сентября в России было выявлено 17 425 случаев COVID-19 в 85 регионах. Этот показатель стал минимальным с 22 июня.
  • Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (1187), затем следует Московской области (880) и Санкт-Петербурге (626). За сутки от осложнений коронавируса умерли 795 пациентов, полностью вылечились 17 243 человека.
  • Всего с начала пандемии в России выявлено 7 047 880 случаев COVID-19, скончались 188 785 человек. Выздоровели после COVID-19 6 302 250 человек.
  • Однако российские журналисты считают, что гражданам сообщают не всю информацию. Независимое расследование показало, что заболевших коронавирусом россиян может быть в пять раз больше, чем официально зарегистрированное за время пандемии число больных в РФ. Их может быть 29 млн человек против 7 миллионов, о которых заявляет Минздрав России.

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