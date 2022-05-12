Пропагандист Киселев принялся оплакивать судьбу российских олигархов: все отбирают и блокируют

Киселев пожаловался на несчастную судьбу российского народа, а особенно не сладко олигархам которые страдают от санкций

Российский пропагандист Дмитрий Киселев / Фото: Коллаж: Сегодня

Один из пропагандистов Кремля, телеведущий Дмитрий Киселев, который греется сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах пожаловался на то, что санкции начали действовать для россиян и у многих заблокированы счета и арестовывается недвижимость по всему миру. Конечно он не имел виду простых граждан, у которых нет не только ничего за рубежом, а и в принципе в РФ, он сетовал на нелегкую жизнь олигархов. Своими наблюдениями он поделился в очередном эфире своей пропагандистской передачи.

"Цель этой волны, прямо-таки русофобского цунами – заставить страдать не только тех, кого там называют "олигархами", то есть самых богатых, но и вообще всех русских, которые осмелились хоть что-то завести себе в зоне влияния Запада, будь то скромная недвижимость или банковский счет. Русофобия, надо признать, питаемая еще и низменной завистью к пришельцам, мол, как же так, почему все им, мы же лучше, чем они?", – сказал один из рупоров Кремля.

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По его словам, сейчас во всю работают санкции против россиян – арестовывается недвижимость во Франции, Кипре, Хорватии, Черногории, Болгарии, блокируются банковские счета в Германии, Испании и Португалии. Даже Шенген, вид на жительство и даже паспорт ЕС не дают никаких гарантий, что санкции не будут применять.

Также он отметил, что дальше будет еще хуже.

"Для этого уже разрабатывается новая юридическая база – законы, что позволят просто все русские активы отбирать без суда и следствия. Причем ограничения уже распространяются и на аккаунты", – рассказал Киселев.

Напомним, что СБУ объявила подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность нашего государства российским пропагандистам Дмитрию Киселеву и Ольге Скабеевой.

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Что есть у Киселева

В г. Москва, по адресу Цветной бульвар д. 2, кв.16. находится его квартира, площадь жилья телеведущего — 204 кв. м. Ведущий заявлял, что его сбережений не хватало на квартиру и ему пришлось взять кредит.

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Кроме того, с 2000 года он начал строительство в оккупированном Крыму виллы. Вилла Киселева находится в Коктебеле.