Пропагандист Соловьев давно почуял гибель России

Заявления президента РФ Владимира Путина о том, что в Украине "еще ничего не начиналось" вряд ли вдохновят даже самых преданных кремлевских пропагандистов.
Россия на долгие годы станет изгоем и в конечном итоге погибнет как государство – такие догадки уже проскакивали в эфире пропагандиста Владимира Соловьева.
"Мы все равно считаемся исчадием ада. И очевидно, что нас будут ненавидеть. Запад ненавидеть будет долго. Войну не выиграть или не завершить спецоперацию без заявленных целей, мы просто не сможем. Потому что это, в конечном итоге, приведет к гибели России", – так говорил Соловьев еще в начале "спецоперации".
Сейчас Соловьев уже критикует тех, кто, как и он ранее, предрекает провал нападения на Украину. Например, на днях он чуть ли не обвинил террориста Игоря Гиркина-Стрелкова в работе на украинские спецслужбы.
Подоляк ответил Путину
В Украине ВСУ уже уничтожили 37 тысяч российских военных, а также тысячи вражеской техники. Об это в Twitter написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя заявление президента России о том, что они войну еще не начинали.
"37 тыс. погибших российских военных (+12 тыс. ЧВК). Общие санитарные потери – 98–117 тыс. человек. Ликвидировано 10 генералов. Превращено в металлолом 1605 танков, 405 самолетов/вертолетов. Россия еще не начинала воевать? Войной в Кремле считают только сталинскую математику – 20 млн потерь?" – написал Подоляк.