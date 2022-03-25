В России сообщили о смерти Жириновского

В Сети пишут о смерти Жириновского / Фото: Коллаж: Сегодня

В РосСМИ пишут, что российский политик Владимир Жириновский умер 25 марта в 10:45, а последние сутки он провел в коме. Однако эту информацию уже опроверг глава Госдумы Вячеслав Володин.

В частности, о смерти Жириновского сообщают Telegram-каналы "Mash" и "Звездач".

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"Лидер партии ЛДПР скончался на 76-м году жизни после продолжительной болезни. Владимира Вольфовича госпитализировали с коронавирусом еще в начале февраля этого года. Политика несколько раз вводили в искусственную кому. В последние дни у Жириновского отказало легкое и начался септический шок", - пишут в Сети.

В свою очередь глава Госдумы Вячеслав Володин заявил, что политик в тяжелом состоянии, но жив.

"Состояние его действительно тяжелое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него", - написал он.

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