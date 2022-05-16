Пророссийские хакеры пытались атаковать Евровидение-2022

Пророссийские хакеры хотели устроить масштабную кибератаку во время финала Евровидения-2022 в Турине. В результате атаки удалось отбить. В этом помогла полиция Италии.
Об этом сообщает La Repubblica со ссылкой на итальянскую полицию.
Подробности
Итальянской полиции удалось помешать нескольким хакерским атакам во время голосования на Евровидении-2022. Атаку пыталась совершить хакерская группа "Killnet" и ее филиал "Легион".
В Telegram-канале "Легиона" были опубликованы сообщения о том, что DDoS-атак получили серверы музыкального конкурса.
Координация атаки осуществлялась до начала голосования, но длилась 13 минут.
Sventati attacchi informatici da #PoliziadiStato a @Eurovision— Polizia di Stato (@poliziadistato) May 15, 2022
Gli hacker hanno provato a infiltrarsi ma l’attivazione di una sala operativa h24 dedicata all’evento con personale #CNAIPIC di #PoliziaPostale ha permesso di neutralizzare e respingere gli attacchi #essercisemprepic.twitter.com/t4fKqaUKJH
Кибератака РФ на Львов. Власти раскрыли детали похищения данных города
Во время российской кибератаки на Сеть мэрии Львова была похищена часть рабочих файлов города. Их опубликовали на вражеских Telegram-каналах. Сейчас СБУ и Киберполиция устраняют последствия. Об этом сообщил первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.
"Только что стало известно о первых последствиях кибератаки 13 мая во Львове. Россия, кроме ракет, использует и IТ-фронт. Кроме разрушения системы управления городом, враг ставил целью получение данных. Часть рабочих файлов города, несмотря на все системы защиты, была похищена и опубликована на вражеских Telegram-каналах. Работаем вместе с СБУ и Киберполицией над преодолением последствий. В это время, как и всегда, мы должны быть очень осторожными – как в офлайне, так и онлайн", – заявил Москаленко.
13 мая на интернет-сети и сервисы Львовского городского совета была совершена одна из самых масштабных хакерских атак. За 2 дня удалось восстановить часть сервисов, сайт мэрии работает.
Только с 24 февраля IТ-специалисты отбили более 100 попыток хакерских атак на Львовский городской совет.