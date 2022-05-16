Пророссийские хакеры пытались атаковать Евровидение-2022

Координация атаки осуществлялась до начала голосования, но длилась 13 минут

Хакеры РФ хотели провести кибератаку Евровидения-2022. Фото: коллаж "Сегодня"

Пророссийские хакеры хотели устроить масштабную кибератаку во время финала Евровидения-2022 в Турине. В результате атаки удалось отбить. В этом помогла полиция Италии.

Об этом сообщает La Repubblica со ссылкой на итальянскую полицию.

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Итальянской полиции удалось помешать нескольким хакерским атакам во время голосования на Евровидении-2022. Атаку пыталась совершить хакерская группа "Killnet" и ее филиал "Легион".

В Telegram-канале "Легиона" были опубликованы сообщения о том, что DDoS-атак получили серверы музыкального конкурса.

Координация атаки осуществлялась до начала голосования, но длилась 13 минут.

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Sventati attacchi informatici da #PoliziadiStato a @Eurovision

Gli hacker hanno provato a infiltrarsi ma l’attivazione di una sala operativa h24 dedicata all’evento con personale #CNAIPIC di #PoliziaPostale ha permesso di neutralizzare e respingere gli attacchi #essercisemprepic.twitter.com/t4fKqaUKJH — Polizia di Stato (@poliziadistato) May 15, 2022

Кибератака РФ на Львов. Власти раскрыли детали похищения данных города

Во время российской кибератаки на Сеть мэрии Львова была похищена часть рабочих файлов города. Их опубликовали на вражеских Telegram-каналах. Сейчас СБУ и Киберполиция устраняют последствия. Об этом сообщил первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

"Только что стало известно о первых последствиях кибератаки 13 мая во Львове. Россия, кроме ракет, использует и IТ-фронт. Кроме разрушения системы управления городом, враг ставил целью получение данных. Часть рабочих файлов города, несмотря на все системы защиты, была похищена и опубликована на вражеских Telegram-каналах. Работаем вместе с СБУ и Киберполицией над преодолением последствий. В это время, как и всегда, мы должны быть очень осторожными – как в офлайне, так и онлайн", – заявил Москаленко.

13 мая на интернет-сети и сервисы Львовского городского совета была совершена одна из самых масштабных хакерских атак. За 2 дня удалось восстановить часть сервисов, сайт мэрии работает.

Только с 24 февраля IТ-специалисты отбили более 100 попыток хакерских атак на Львовский городской совет.

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