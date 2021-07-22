Протасевич: Белорусская оппозиция борется друг с другом из-за денег Запада

Фото: коллаж "Сегодня"

Один из создателей Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, ранее задержанный в Минске, заявил, что между белорусскими оппозиционерами, эмигрировавшими в другие страны, начались конфликты из-за иностранного финансирования и международного влияния. Об этом он рассказал в интервью литовскому изданию Vakaro zinios, опубликованному в четверг, 22 июля.

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Как отметил Протасевич, лидеры оппозиции пытались любой ценой возобновить уличные протесты, чтобы не допустить снятия западных санкций против официального Минска. Курировал эту работу, якобы, советник по международным вопросам экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской Франак Вячорка.

"Если мир не увидит жестоко подавляемые митинги, санкции будут сняты", – объяснил Протасевич.

Он также добавил, что сейчас среди лидеров протестов не утихает конкуренция и внутренняя борьба за личную выгоду, которая сопровождается "кражей идей". Кроме того, Протасевич заявил, что оппозиция Беларуси борется не за перемены в стране, а за деньги, тем самым убивает сама себя.

Напомним, 23 мая в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка Софья Сапега. После этого ее арестовали в Беларуси на два месяца. Инцидент вызвал международный скандал.

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Новости "Сегодня" писали, что появилось пугающее видео с Протасевичем. На лице оппозиционера были видны синяки, ссадины и царапины, а его пальцы были сжаты в "замок".

Также мы информировали, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что правительство страны не принуждало самолет ирландской авиакомпании Ryanair приземляться в Минске.