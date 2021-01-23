Українська
$ 28,26
34,37
  1. Мировые новости
  2. Россия

Протесты в поддержку Навального: в России задержали более 1300 человек (фото)

23 января, 16:12

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Больше всего задержанных в Москве

В России на акциях протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального задержали 1338 человек.

Реклама

Об этом свидетельствуют данные ОВД-Инфо.

Больше всего задержанных в Москве и Санкт-Петербурге.

Задерживали протестующих в таких городах:

  • Москва – 395 человек;
  • Санкт-Петербург – 182;
  • Новосибирск – 91;
  • Красноярск – 47;
  • Владивосток – 35;
  • Хабаровск – 28;
  • Комсомольск-на-Амуре – 23;
  • Уфа – 22.

Задержанные есть и в других городах России, которые сегодня протестуют.

Реклама

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Реклама

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

В тренде
Протесты в поддержку Навального: в Чите полицейские отказались задерживать протестующих (видео)

Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Реклама

Ранее российский оппозиционер Алексей Навальный призвал граждан страны выходить на протесты против действующей власти.

Также мы писали, что в Москве на массовые акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального часть людей пришла с туалетными ершиками.

Как сообщал сайт "Сегодня", Кремль хочет посадить Навального на 13 лет.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Москва протесты Алексей Навальный
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Отдельное
Отдельное "государство" внутри России: Навальный показал дворец Путина (фото)Россия
Россия, внимание! Какой будет политика Байдена против Путина
Россия, внимание! Какой будет политика Байдена против ПутинаПолитика
Это старая пластинка: в Кремле отреагировали на расследование о дворце Путина
Это старая пластинка: в Кремле отреагировали на расследование о дворце ПутинаРоссия
Одним абзацем. За что арестовали Навального
Одним абзацем. За что арестовали НавальногоРоссия
Украинцев просят не покупать телевизоры и смартфоны из России: агрессор наращивает влияние
Украинцев просят не покупать телевизоры и смартфоны из России: агрессор наращивает влияниеЭкономика
Яценюк: Украину снова хотят посадить в российскую
Яценюк: Украину снова хотят посадить в российскую "газовую камеру"Экономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять