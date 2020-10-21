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Умер скандальный протоиерей РПЦ. Раньше у него нашли коронавирус

21 октября, 11:46

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Димитрий Смирнов скончался в возрасте 69 лет

В России скончался одиозный протоиерей Русской православной церкви Димитрий Смирнов, который "прославился" своим сравнением женщин, живущих в гражданском браке, с проститутками.

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Об этом 21 октября сообщил в Telegram пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ Василий Рулинский

Что именно стало причиной смерти 69-летнего церковника, не уточняется, однако известно, что в мае у него обнаружили COVID-19. Позже он проходил лечение, а в августе его по состоянию здоровья освободили от должности председателя Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства. В сентябре он был снова госпитализирован.

Смирнов был известен, в первую очередь, своими скандальными высказываниями об абортах, незарегистрированных браках и так называемой "пропаганде" ЛГБТ.

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Например, ранее он предложил женщинам, которым в России не удалось найти себе пару, переезжать в Африку или Китай и продолжить поиски спутника жизни там.

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Как известно, ситуация с коронавирусом в России – одна из самых критических в мире. В стране регулярно фиксируют новые рекорды заболеваемости и смертности, несмотря на то, что российские власти заявляют о создании вакцины от COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия РПЦ коронавирус протоиерей COVID-19

Источник: Сегодня

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