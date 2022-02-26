Провалил вторжение? Путин снял начальника Генштаба – нардеп

Президент России Владимир Путин снял Валерия Герасимова с должности начальника Генштаба РФ. Об этом сообщила в Twitter народный депутат София Федина.
"У нас появилась информация, что Путин уволил начальника Генштаба ВС РФ", – написала она.
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Как Украина противостоит оккупантам
Прошлой ночью шли ожесточенные бои в самой столице и в ближайших населенных пунктах. Так, бой за Васильков закончился победой ВСУ.
Более того, в районе Василькова сбили авиацию: Ил-76 с десантом, штурмовик и вертолеты. Всего уничтожено три вертолета оккупантов и три самолета.
В разных районах Киева шли перестрелки, местами гремели взрывы. На Троещине ВСУ отразили атаки на ТЭЦ-6, а в районе Берестейской ВСУ разгромили врага, который пытался штурмовать воинскую часть, где находится Генштаб.
Огромные потери враг понес в Харькове и его округе – более ста единиц техники и сотни убитых оккупантов.
Президент Владимир Зеленский в своем обращении на третий день войны заявил, что мы выстояли и успешно отражаем атаки врага.
Тем временем украинцев призывают дезориентировать оккупантов. Все это делается для того, чтобы как можно скорее очистить Украину от российских оккупанта, утверждает советник министра внутренних дел страны.