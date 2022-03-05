Миру на смех. Встреча Путина со стюардессами и пилотами оказалась плохим "фотошопом"

Международный преступник остается в своем бункере

Макрона - побоялся, девиц - нет / Коллаж "Сегодня"

Всю неделю, пока солдаты международного преступника Владимира Путина топтали украинскую землю и умирали на ней, российский лидер не выходил на публику. По данным, к сожалению, уже закрытых российских СМИ, он находится в бункере на Урале. Однако в субботу, 5 марта, появилось видео с Путиным, которое подается как свежая его встреча. Правда, Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины продолжает утверждать, что Путин боится вылезти из своего бункера, а видео плохая подделка.

Версия Кремля

Согласно версии Кремля, Путин встретился с женщинами-пилотами и бортпроводницами в Москве, во время чего сделал много политических заявлений.

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Зачем-то он рассказал девушкам, что почти вся военная инфраструктура Украины уничтожена, практически завершена "ликвидация ПВО", в "операции ВС РФ" не участвует ни один призывник, а попытки других стран установить бесполетную зону над Украиной будут восприниматься как участие в военных действиях. А еще он успокоил россиян, что все пенсии и социальные пособия будут индексироваться по плану и вообще в стране все хорошо.

Версия СНБО

Украинские эксперты обратили внимание на то, что при детальном рассмотрении видео можно убедиться, что оно было сделано с применением технологии хромакея (технология сочетания двух и более изображений или кадров в одной композиции, с помощью которой можно разместить людей или предметы на произвольном фоне, снятом в другом месте).

"Как можно увидеть, микрофон ложный, как и вся "массовка" на видео. Сам Путин, по мнению многих, находится сейчас в своем бункере на горе Ямантау. Это еще одно подтверждение, что Путин боится. Боится ответственности за то, что натворил, боится своего окружения и собственного народа", – говорится в сообщении СНБО.

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Почему не за 5-метровым столом

Наблюдатели также отметили, что в условиях продолжающейся пандемии коронавируса Путин как-то близко посадил к себе девушек, а потом позволил окружить себя во время фотосессии. Кстати, фото были сделаны пресс-службой Кремля и размещены на сайте администрации президента РФ.

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