Путин болен раком – СМИ

В последнее время все чаще всплывают слухи о болезни президента РФ Владимира Путина

СМИ узнали о еще одной тяжелой болезни Путина. Коллаж "Сегодня"

Слухи о том, что российский диктатор Владимир Путин болен, давно всем известны. Теперь об этом рассказал и олигарх, состоящий в близких связях с Кремлем.

Об этом сообщает Mirror.

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Этот олигарх-информатор добавил, что "Путин полностью разрушил экономику России, экономику Украины и многих других мировых экономик, потому что у него проблемы с головой".

"Один сумасшедший может перевернуть мир с ног на голову", – говорит он.

Слухи о плохом состоянии здоровья российского диктатора еще больше обострились после парада на 9 мая в Москве. Дело в том, что во время "победобесия" он выглядел хило и неуверенно, а еще сидел, накинув на ноги плед.

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Чем болеет путин?

The Sun приводит слова бывшего высокопоставленного сотрудника Кремля о том, что путин обсуждал со своими коллегами предстоящие медицинские процедуры. Имя чиновника не называют.

На опубликованной записи говорится, что у путина рак, болезнь Паркинсона и шизоаффективное расстройство.

"На то недолгое время, пока путин будет недееспособен и пока он будет оправляться, давайте предположим, дня 2-3, фактическое правление страной переходит как раз Патрушеву. Я скажу, что это худший вариант, и оговорюсь, что если вдруг у путина проявятся особо сильно проблемы со здоровьем. Мы прекрасно знаем, что у него онкология, мы знаем, что у него болезнь Паркинсона, мы знаем, что у него шизоаффективное расстройство. Мы об этом говорили неоднократно", — говорится на записи.

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