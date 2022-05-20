Путин — друг, но привилегии дороже? После лишения офиса Шредер ушел из "Роснефти"

Два члена совета директоров заявили о невозможности дальнейшей работы

Герхард Шредер (слева), Маттиас Варниг / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер и директор предприятия Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг сообщили о невозможности продолжать работу в совете директоров российской компании "Роснефть". Они занимали посты председателя и зампредседателя совета соответственно. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В заявлении "Роснефти" говорится, что в компании с пониманием относятся к этому решению, и благодарят Шредера и Варнига за неизменную поддержку.

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Что известно о Шредере и Варниге

Герхард Шредер возглавлял совет директоров компании с сентября 2017 года, а Маттиас Варниг был избран в состав директоров в сентябре 2011 года.

Известно, что Варниг — старый знакомый президента РФ Владимира Путина. Они знакомы еще со времен СССР, когда Путин служил в КГБ, а Варниг – в немецком Штази.

Герхард Шредер, который занимал пост канцлера Германии с 1998 по 2005 год, также близок к Владимиру Путину, за что неоднократно подвергался критике на родине. Он не дистанцировался от Путина даже после начала войны в Украине.

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В Германии его лишили из-за этого привилегий экс-канцлеров. В Бундестаге заявили, что Шредер более не выполняет никаких обязательств как бывший глава правительства, тем самым нет оснований для предоставления ему сотрудников и офиса, поэтому его бюро в парламенте закрывается.

В 2020 году Шредер был главным лоббистом в ФРГ по отмене введенных против России санкций.

За поддержку России после аннексии Крыма центр "Миротворец" внес его в так называемую базу врагов Украины, что тогда очень возмутило Министерство иностранных дел Германии.

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Добавим, это не первые иностранцы, покидающие посты в российской компании. Так, после нападения России на Украину из совета директоров "Роснефти" ушли представители компании BP Роберт Дадли и Бернард Луни.

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